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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 218

Мангистау занимает 12 место в Казахстане по числу активных дебетовых карт

Число карт в регионе увеличилось за год на 20 тысяч единиц. Итоги февраля 2018 года опубликовал Ranking.kz.

Фото www.ntv.ru
В Мангистауской области зарегистрировано 295 500 активных дебетовых карт. Доля от общего числа карт в Казахстане составила 3,6%, сообщает Ranking.kz.

Лидером по числу дебетовых карт стал Алматы, где зарегистрировано 2 143 500 единиц. Доля от РК составила 26,3%.

Наименьшее число карт — в Северо-Казахстанской области. Здесь зарегистрировано 205 400 активных дебетовых карт. Доля от РК составила 2,5%.

В Казахстане, по данным на февраль, зарегистрировано 8 149 700 дебетовых карт.

- В республике дебетовые карты предлагают 26 банков второго уровня (БВУ). Функцию сash-back (возврат части оплаченной суммы) предлагают почти все банки. Возможность бесконтактной оплаты картой (PayWave и PayPass) предлагают 16 БВУ. Привезти карту клиенту на дом готовы шесть БВУ, - сообщает Ranking.kz.

Что такое дебетовая карта?

- банковская платёжная карта, используемая для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах.

Что такое cash-back?

- В розничной и интернет-торговле кешбэк — это отсроченная скидка, возвращаемая клиенту по истечении периода, отведённого на обмен/возврат.

В банковской сфере кешбэк — программа лояльности, стимулирующая клиента осуществлять покупки посредством пластиковой карты.


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Комментарии ( 1 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:57
Чему так гордиться увеличению кусочков пластика? Денег в кармане от этого у жителей Казахстана не добавилось.
 
 

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