Мангистау занимает 12 место в Казахстане по числу активных дебетовых карт

Лидером по числу дебетовых карт стал Алматы, где зарегистрировано 2 143 500 единиц. Доля от РК составила 26,3%.
Наименьшее число карт — в Северо-Казахстанской области. Здесь зарегистрировано 205 400 активных дебетовых карт. Доля от РК составила 2,5%.
В Казахстане, по данным на февраль, зарегистрировано 8 149 700 дебетовых карт.
- В республике дебетовые карты предлагают 26 банков второго уровня (БВУ). Функцию сash-back (возврат части оплаченной суммы) предлагают почти все банки. Возможность бесконтактной оплаты картой (PayWave и PayPass) предлагают 16 БВУ. Привезти карту клиенту на дом готовы шесть БВУ, - сообщает Ranking.kz.
Что такое дебетовая карта?
- банковская платёжная карта, используемая для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах.
Что такое cash-back?
- В розничной и интернет-торговле кешбэк — это отсроченная скидка, возвращаемая клиенту по истечении периода, отведённого на обмен/возврат.
В банковской сфере кешбэк — программа лояльности, стимулирующая клиента осуществлять покупки посредством пластиковой карты.