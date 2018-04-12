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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 303

За нарушение миграционного законодательства в Мангистау осуждены 22 иностранца

Шестерых осужденных выдворили из страны, 16 граждан соседнего государства арестовали на двое суток. Об этом сообщила пресс-служба Каракиянского районного суда.

Фото из архива Lada.kz
Иностранцы, как рассказали в суде, работали на территории Мангистауской области без разрешения.

- Задержанных привлекли к административной ответственности по части 5 статьи 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе и (или) при регистрации в миграционной карточке, или осуществление трудовой деятельности в Республике Казахстан без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной уполномоченным органом по вопросам миграции населения, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности). Шестеро из них выдворены за пределы РК. Остальные 16 человек арестованы на двое суток, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в марте в Мангистау за нарушение миграционного законодательства осудили девятерых иностранцев. Троих осужденных выдворили за пределы РК. Шестерых арестовали на семь суток.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» в Актау задержали двоих иностранцев, находящихся в розыске.

В порту Курык 22 декабря задержали 103 граждан соседнего государства.

Обвиняемых в осуществлении трудовой деятельности без соответствующего разрешения 79 граждан соседнего государства привлекли к ответственности по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).


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