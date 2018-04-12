Административная ответственность грозит гнавшемуся за малолетней жительницей Актау мужчине

1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.



2. Появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков, - влекут штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере пяти месячных расчетных показателей.



3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.



4. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, - влекут административный арест на срок до пяти суток.



5. Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, - влекут штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.

В отношении неизвестного мужчины, который, по словам матери малолетней девочки, гнался за её дочерью, составили административный протокол по части 4 статьи 440 КоАП РК.- Мужчина был задержан, в его отношении составили протокол. Материалы дела будут направлены в суд, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.По части 4 статьи 440 КоАП РК предусмотрено наказание в виде ареста на пять суток.Напомним, Айкерим (имя изменено) рассказала о приставаниях бездомного мужчины к семилетней дочери. По её словам, нападавший уже не раз обращал на себя внимание правоохранительных органов подобными действиями. Однако каждый раз его отпускают за отсутствием состава преступления.