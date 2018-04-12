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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:33

Просмотров: 765

Административная ответственность грозит гнавшемуся за малолетней жительницей Актау мужчине

Его обвиняют в распитии спиртных напитков и появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.

Фото Айкерим
В отношении неизвестного мужчины, который, по словам матери малолетней девочки, гнался за её дочерью, составили административный протокол по части 4 статьи 440 КоАП РК.

- Мужчина был задержан, в его отношении составили протокол. Материалы дела будут направлены в суд, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

По части 4 статьи 440 КоАП РК предусмотрено наказание в виде ареста на пять суток.

Статья 440 КоАП РК. Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

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Напомним, Айкерим (имя изменено) рассказала о приставаниях бездомного мужчины к семилетней дочери. По её словам, нападавший уже не раз обращал на себя внимание правоохранительных органов подобными действиями. Однако каждый раз его отпускают за отсутствием состава преступления.


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Комментарии ( 2 )

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  • Satuk
  • Will
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 14:37
лучше кастрировать сразу, как говориться - убить похоть заранее.
 
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  • kazakhstan
  • Satuk
 Lisi4ka (Посетители) Сегодня, 13:38
А что ребенка перепугала эта пьянь это не нарушение? Наше законодательство построено таким образом,чтобы пополнять казну или кормить таких вот личностей за наши налоги. Ну отсидит он 5 суток и пойдет дальше шататься. Тюрьма его дом родной, там кормят бесплатно.
 
 

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