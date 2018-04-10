Жительница Актау: За моей малолетней дочерью гнался неизвестный мужчина

- Старший сын гулял на улице в это время, и он должен был проводить дочку. Она стояла у подъезда и ждала его. Буквально через пять минут она забежала домой вся в слезах, - говорит Айкерим.
По рассказам девочки, пока она ждала брата, неизвестный мужчина издалека кричал ей, чтобы она зашла в подъезд. Мужчина, по словам девочки, матерился.
- Моей дочери семь лет всего. Она таких выражений в свой адрес никогда не слышала. Дочь очень испугалась и забежала в подъезд, как ей и говорил неизвестный. Он погнался за ней. На втором этаже он её догнал и схватил за рюкзак. Они оба упали на лестнице, он схватил дочь за ногу. Дочь пнула его и прибежала домой. Когда я вышла в подъезд, то увидела этого бездомного с банкой пива, сидящего на лестничной площадке второго этажа. На мои вопросы о том, зачем он гнался за дочкой, он ответить не мог, так как был пьян. Он и двух слов сказать не мог. Тогда я начала выпроваживать его из подъезда с шумом и криками, на которые выбежали соседи, - говорит Айкерим.
Вместе с соседями Айкерим вызвала участкового полицейского. После его прихода подъехали, по словам Айкерим, и оперуполномоченные ГУВД Актау.
- Они сразу его узнали. Я это поняла из их разговора. Якобы его уже задерживали за приставание к несовершеннолетним у «Ардагера». Участковый повёз бездомного на освидетельствование, а мы проследовали в ГУВД для подачи заявления. Когда этого бомжа привезли в управление, моя дочь услышала его голос и снова начала плакать. В понедельник мне обещали перезвонить сотрудники полиции, но как выяснилось позже, бездомного отпустили из-за отсутствия состава преступления. А мне теперь что делать? Я боюсь за своих детей. Я отпуск взяла, чтобы провожать и встречать дочь из школы. Но отпуск ведь не вечный. Этот бомж у нас всю зиму в подъезде, можно сказать, провёл. Что ему помешает снова пристать к моей дочери? – негодует Айкерим.
О другом случае приставания к несовершеннолетней девочке рассказал источник, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, инцидент произошел в 32 микрорайоне Актау.
- В подъезде мужчина поцеловал девочку, о чем она сразу сообщила родителям. Когда бросились искать - мужчина пропал, - сообщил источник.
Lada.kz ожидает официальный комментарий ДВД Мангистауской области.
Напомним, родителей предупредилио педофиле в Актау. Позже в полиции опровергли информацию с предупреждением, рассылаемую в социальных сетях.