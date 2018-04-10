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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 1926

Жительница Актау: За моей малолетней дочерью гнался неизвестный мужчина

Айкерим (имя изменено) рассказала о приставаниях бездомного мужчины к семилетней дочери. По её словам, нападавший уже не раз обращал на себя внимание правоохранительных органов подобными действиями. Однако каждый раз его отпускают за отсутствием состава преступления.

Нападавший неизвестный. Фото Айкерим
Дочери Айкерим семь лет. В пятницу, 6 апреля, по словам женщины, девочка собиралась на тренировку.

- Старший сын гулял на улице в это время, и он должен был проводить дочку. Она стояла у подъезда и ждала его. Буквально через пять минут она забежала домой вся в слезах, - говорит Айкерим.

По рассказам девочки, пока она ждала брата, неизвестный мужчина издалека кричал ей, чтобы она зашла в подъезд. Мужчина, по словам девочки, матерился.

- Моей дочери семь лет всего. Она таких выражений в свой адрес никогда не слышала. Дочь очень испугалась и забежала в подъезд, как ей и говорил неизвестный. Он погнался за ней. На втором этаже он её догнал и схватил за рюкзак. Они оба упали на лестнице, он схватил дочь за ногу. Дочь пнула его и прибежала домой. Когда я вышла в подъезд, то увидела этого бездомного с банкой пива, сидящего на лестничной площадке второго этажа. На мои вопросы о том, зачем он гнался за дочкой, он ответить не мог, так как был пьян. Он и двух слов сказать не мог. Тогда я начала выпроваживать его из подъезда с шумом и криками, на которые выбежали соседи, - говорит Айкерим.

Жительница Актау: За моей малолетней дочерью гнался неизвестный мужчина


Вместе с соседями Айкерим вызвала участкового полицейского. После его прихода подъехали, по словам Айкерим, и оперуполномоченные ГУВД Актау.

- Они сразу его узнали. Я это поняла из их разговора. Якобы его уже задерживали за приставание к несовершеннолетним у «Ардагера». Участковый повёз бездомного на освидетельствование, а мы проследовали в ГУВД для подачи заявления. Когда этого бомжа привезли в управление, моя дочь услышала его голос и снова начала плакать. В понедельник мне обещали перезвонить сотрудники полиции, но как выяснилось позже, бездомного отпустили из-за отсутствия состава преступления. А мне теперь что делать? Я боюсь за своих детей. Я отпуск взяла, чтобы провожать и встречать дочь из школы. Но отпуск ведь не вечный. Этот бомж у нас всю зиму в подъезде, можно сказать, провёл. Что ему помешает снова пристать к моей дочери? – негодует Айкерим.

О другом случае приставания к несовершеннолетней девочке рассказал источник, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, инцидент произошел в 32 микрорайоне Актау.

- В подъезде мужчина поцеловал девочку, о чем она сразу сообщила родителям. Когда бросились искать - мужчина пропал, - сообщил источник.

Lada.kz ожидает официальный комментарий ДВД Мангистауской области.

Напомним, родителей предупредилио педофиле в Актау. Позже в полиции опровергли информацию с предупреждением, рассылаемую в социальных сетях.


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Комментарии ( 3 )

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akma_d (Посетители) Сегодня, 18:10
ужас какой! Страшно за деток!
 
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 Manka (Посетители) Сегодня, 18:09
Чего ждут исполнительные органы? Народ точно пойдет на самосуд.
 
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  • nadiuna
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 16:56
у что тут сказать... Одни маты... Вот если бы это семечки щелкало или окурки бросало - его бы ... тоже отпистили. Денег у него нет,спроса с него нет. Както так в этом чудном королевстве umnik .

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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  • ShEV
 mika2030 (Посетители) Сегодня, 16:20
Ну как понять отсутствует состав преступления??? А что необходимо ждать чтобы с нашими детьми что сделали и потом только будет состав??? Чего вы ждете? чувствую и вправду нужен самосуд, раз соотвествующие органы не могут ничего сделать

Ну как понять отсутствует состав преступления??? А что необходимо ждать чтобы с нашими детьми что то сделали и потом только будет состав??? Чего вы ждете? чувствую и вправду нужен самосуд, раз соотвествующие органы не могут ничего сделать

Ну как понять отсутствует состав преступления??? А что необходимо ждать чтобы с нашими детьми что сделали и потом только будет состав??? Чего вы ждете? чувствую и вправду нужен самосуд, раз соотвествующие органы не могут ничего сделать

Ну как понять отсутствует состав преступления??? А что необходимо ждать чтобы с нашими детьми что то сделали и потом только будет состав??? Чего вы ждете? чувствую и вправду нужен самосуд, раз соотвествующие органы не могут ничего сделать

Ну как понять отсутствует состав преступления??? А что необходимо ждать чтобы с нашими детьми что то сделали и потом только будет состав??? Чего вы ждете? чувствую и вправду нужен самосуд, раз соотвествующие органы не могут ничего сделать

Ну как понять отсутствует состав преступления??? А что необходимо ждать чтобы с нашими детьми что то сделали и потом только будет состав??? Чего вы ждете? чувствую и вправду нужен самосуд, раз соотвествующие органы не могут ничего сделать

Ну как понять отсутствует состав преступления??? А что необходимо ждать чтобы с нашими детьми что то сделали и потом только будет состав??? Чего вы ждете? чувствую и вправду нужен самосуд, раз соотвествующие органы не могут ничего сделать
 
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  • Abik
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 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 16:00
Есть главный местный полицейский, который подотчетен местному сообществу, спрос будет с него. Если педофила не упакуют, думаю народ линчует его самостоятельно
 
 

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