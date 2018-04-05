ДВД Мангистау: Рассылаемое в социальных сетях сообщение о педофиле не соответствует действительности

Родители учеников школы-лицея №7 сообщили, что на школьном собрании 4 апреля представители правоохранительных органов Актау рассказали о предполагаемом педофиле. По их словам, информация о маньяке, «гуляющем» по 26 микрорайону, находится в разработке.
- Цель совещания: соблюдение школьных правил, обеспечить безопасность и посещаемость школьников учебных заведений, обеспечить меры безопасности при перевозке школьников в общественном транспорте (маршрутный автобус) и соблюдение дорожных правил. Было объяснено, что (примечание автора) при встрече с незнакомыми лицами не беседовать и не садиться в их автотранспортные средства, - говорится в официальном сообщении ДВД Мангистауской области.
Касательно примет предполагаемого насильника, озвученных в ходе собрания, по словам родителей, школьным инспектором, в сообщении полиции ничего не говорится. В школе-лицее №7 корреспонденту Lada.kz подтвердили, что собрание, действительно, было, и представитель правоохранительных органов сообщил приметы предполагаемого преступника.
Следует отметить, что, по словам родителей учеников, на собрании дети не присутствовали.