«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 05 Апреля
+11...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.68 KZT
  • €1 = 392.41 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 21:41

Просмотров: 76

ДВД Мангистау: Рассылаемое в социальных сетях сообщение о педофиле не соответствует действительности

Рассылаемую в социальных сетях аудиозапись с предупреждением о маньяке назвали в полиции ложной. Собрание в школе-лицее №7 проходило на тему «Обеспечение безопасности молодежи и предотвращение правонарушений». ДВД Мангистауской области предоставил официальный комментарий.

Фото из архива Lada.kz
В рассылаемой аудиозаписи сообщают о попытках сексуальных действий в отношении несовершеннолетних в верхней зоне города. Информацию полицейские опровергли. Кроме того, в ДВД Мангистау напомнили, что за распространение заведомо ложной информации следует наказание по статье 274 УК РК. В случае обнаружения первоисточника рассылки ему грозит штраф до 5000 МРП (12 025 000 тенге) либо лишение свободы от двух до пяти лет.




Родители учеников школы-лицея №7 сообщили, что на школьном собрании 4 апреля представители правоохранительных органов Актау рассказали о предполагаемом педофиле. По их словам, информация о маньяке, «гуляющем» по 26 микрорайону, находится в разработке.

- Цель совещания: соблюдение школьных правил, обеспечить безопасность и посещаемость школьников учебных заведений, обеспечить меры безопасности при перевозке школьников в общественном транспорте (маршрутный автобус) и соблюдение дорожных правил. Было объяснено, что (примечание автора) при встрече с незнакомыми лицами не беседовать и не садиться в их автотранспортные средства, - говорится в официальном сообщении ДВД Мангистауской области.

Касательно примет предполагаемого насильника, озвученных в ходе собрания, по словам родителей, школьным инспектором, в сообщении полиции ничего не говорится. В школе-лицее №7 корреспонденту Lada.kz подтвердили, что собрание, действительно, было, и представитель правоохранительных органов сообщил приметы предполагаемого преступника.

Следует отметить, что, по словам родителей учеников, на собрании дети не присутствовали.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика