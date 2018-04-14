На трассе Актау - Жетыбай сгорел микроавтобус

Место происшествия

Сообщение о возгорании автотранспортного средства поступило на пульт дежурного ДЧС Мангистауской области в 17:40.



В 17:55, как сообщили в ДЧС, пожар был ликвидирован.



- При возгорании никто не пострадал. Микроавтобус сгорел полностью, - сообщили в департаменте.







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