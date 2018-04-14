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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 20:14

Просмотров: 415

На трассе Актау - Жетыбай сгорел микроавтобус

Пострадавших нет. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Место происшествия
Сообщение о возгорании автотранспортного средства поступило на пульт дежурного ДЧС Мангистауской области в 17:40.

В 17:55, как сообщили в ДЧС, пожар был ликвидирован.

- При возгорании никто не пострадал. Микроавтобус сгорел полностью, - сообщили в департаменте.



Скриншот видео. Видео пользователя сайта Lada.kz


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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:57
Mashindi okinishti-aq, bir-aq, tusirilgen suret keremet!
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 20:43
Дорога какая шикарная,наш ответ на милитаризм США. podmig
 
 

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