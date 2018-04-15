О строительстве в 11 микрорайоне высказались в акимате Актау

- Эскизный проект был согласован на градостроительном совете в декабре 2017 года. В рамках реконструкции объекта хозяину участка выдали меморандум на обустройство прилегающей территории. Собственник обязуется озеленить и выложить территорию брусчаткой, восстановить детскую площадку, организовать парковочные места, установить скамейки и не ограждать сам участок, - пояснил Ерлан Саркенов.

Земельный участок, по словам Ерлана Саркенова, был предоставлен предпринимателю в аренду на шесть лет в июле 2011 года. В июле 2017 года участок продали в частную собственность этому же предпринимателю.Как отметил руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства, участок проверяли на предмет наличия инженерных сетей. Также, по его словам, участок не является придомовой территорией.По словам руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства, если предприниматель не выполнит требования, то не сможет сдать объект в эксплуатацию.Ранее жители дома № 8 возмутились строительством двухэтажного здания. Они уже обратились в городскую прокуратуру.