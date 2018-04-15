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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 754

О строительстве в 11 микрорайоне высказались в акимате Актау

В конце 2017 года градостроительный совет Актау рассмотрел вопрос реконструкции объекта в 11 микрорайоне и вынес положительное решение. Об этом рассказал Ерлан Саркенов, руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Актау.

Возводимый объект. Фото автора
Земельный участок, по словам Ерлана Саркенова, был предоставлен предпринимателю в аренду на шесть лет в июле 2011 года. В июле 2017 года участок продали в частную собственность этому же предпринимателю.

Как отметил руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства, участок проверяли на предмет наличия инженерных сетей. Также, по его словам, участок не является придомовой территорией.

- Эскизный проект был согласован на градостроительном совете в декабре 2017 года. В рамках реконструкции объекта хозяину участка выдали меморандум на обустройство прилегающей территории. Собственник обязуется озеленить и выложить территорию брусчаткой, восстановить детскую площадку, организовать парковочные места, установить скамейки и не ограждать сам участок, - пояснил Ерлан Саркенов.


По словам руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства, если предприниматель не выполнит требования, то не сможет сдать объект в эксплуатацию.

Ранее жители дома № 8 возмутились строительством двухэтажного здания. Они уже обратились в городскую прокуратуру.


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Комментарии ( 2 )

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 Satuk (Посетители) Сегодня, 15:15
Я понял одно. Люди ничего не решают,решает всё руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства а люди пошумят и успокоятся имеют право. uhmylka
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 15:00
Ну никто и не сомневался, что акимат выскажется подобным образом. Конечно же все у застройщика правильно. Пусть строит. Там кафе мало. У 8 дома всего три, рядом 58 дом там 4 или 5 кафе.Так что давайте еще.Зачем нам деревья, парки, скверики.
 
 

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