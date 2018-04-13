Жители 11 микрорайона Актау возмутились строительством двухэтажного здания у дома №8

- Увидев выкопанные у детской площадки лунки, мы подумали, что здесь высадят деревья. В ПКСК нам сообщили, что на этом месте будет кафе. Мы боимся, что теперь здесь будет оживленное движение, и дети, играющие на близлежащей детской площадке, подвергнутся опасности, - говорит Виктория, жительница дома №8.

- Мы своими силами хотели высадить деревья на этом пустыре. Но, как нам объяснили в ПКСК, под землей проходят инженерные коммуникации и высадка деревьев запрещена. Нам и так хватает кафе. А где отдыхать старикам, играть детям?, - отметили жильцы дома №8.

- По реконструкции объекта проводились общественные слушания, объявление о проведении которых было опубликовано в местном еженедельнике. Большинство жителей дома №8 подписали согласие, - говорит предприниматель.

- Для жителей мы построим автостоянку и установим новую детскую площадку с безопасным резиновым покрытием. Прилегающую территорию озеленим, - говорит предприниматель.

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