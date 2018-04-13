Жители 11 микрорайона Актау возмутились строительством двухэтажного здания у дома №8

Возмущенные жильцы дома №8. Фото автора
По словам жителей дома №8, о строительстве объекта они узнали случайно.
- Увидев выкопанные у детской площадки лунки, мы подумали, что здесь высадят деревья. В ПКСК нам сообщили, что на этом месте будет кафе. Мы боимся, что теперь здесь будет оживленное движение, и дети, играющие на близлежащей детской площадке, подвергнутся опасности, - говорит Виктория, жительница дома №8.
На территории у дома, которую предприниматель оградил для возведения объекта, как говорят жители, строительство невозможно.
- Мы своими силами хотели высадить деревья на этом пустыре. Но, как нам объяснили в ПКСК, под землей проходят инженерные коммуникации и высадка деревьев запрещена. Нам и так хватает кафе. А где отдыхать старикам, играть детям?, - отметили жильцы дома №8.
Застройщик заверил жильцов дома в законности своих действий и предоставил эскиз строящегося объекта. Разрешение, по словам предпринимателя, получено в городском акимате.
- По реконструкции объекта проводились общественные слушания, объявление о проведении которых было опубликовано в местном еженедельнике. Большинство жителей дома №8 подписали согласие, - говорит предприниматель.
Застройщик сообщил, что планирует построить двухэтажное здание. На первом этаже будет магазин, на втором — спортивный зал. Площадь здания составит 112 м².
- Для жителей мы построим автостоянку и установим новую детскую площадку с безопасным резиновым покрытием. Прилегающую территорию озеленим, - говорит предприниматель.
Завершить строительство объекта планируют в конце 2018 года.
Жители дома №8 обратились в городскую прокуратуру. Инициативная группа планирует отозвать ранее собранные предпринимателем подписи. Жильцы намерены собрать подписи жителей дома №15 против строительства объекта.
Ранее свое недовольство строительством на придомовой территории выразили
жители дома №38 6 микрорайона Актау.