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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:55

Просмотров: 1715

Жители 11 микрорайона Актау возмутились строительством двухэтажного здания у дома №8

Жители дома №8 говорят: строительство здания невозможно, так как на участке проходят инженерные коммуникации. Застройщик уверил жителей, что разрешение на строительство получено в акимате Актау, и обещает благоустроить территорию.

Возмущенные жильцы дома №8. Фото автора
По словам жителей дома №8, о строительстве объекта они узнали случайно.

Жители 11 микрорайона Актау возмутились строительством двухэтажного здания у дома №8


- Увидев выкопанные у детской площадки лунки, мы подумали, что здесь высадят деревья. В ПКСК нам сообщили, что на этом месте будет кафе. Мы боимся, что теперь здесь будет оживленное движение, и дети, играющие на близлежащей детской площадке, подвергнутся опасности, - говорит Виктория, жительница дома №8.


Жители 11 микрорайона Актау возмутились строительством двухэтажного здания у дома №8


На территории у дома, которую предприниматель оградил для возведения объекта, как говорят жители, строительство невозможно.

- Мы своими силами хотели высадить деревья на этом пустыре. Но, как нам объяснили в ПКСК, под землей проходят инженерные коммуникации и высадка деревьев запрещена. Нам и так хватает кафе. А где отдыхать старикам, играть детям?, - отметили жильцы дома №8.


Застройщик заверил жильцов дома в законности своих действий и предоставил эскиз строящегося объекта. Разрешение, по словам предпринимателя, получено в городском акимате.

Жители 11 микрорайона Актау возмутились строительством двухэтажного здания у дома №8


- По реконструкции объекта проводились общественные слушания, объявление о проведении которых было опубликовано в местном еженедельнике. Большинство жителей дома №8 подписали согласие, - говорит предприниматель.


Застройщик сообщил, что планирует построить двухэтажное здание. На первом этаже будет магазин, на втором — спортивный зал. Площадь здания составит 112 м².

Жители 11 микрорайона Актау возмутились строительством двухэтажного здания у дома №8


- Для жителей мы построим автостоянку и установим новую детскую площадку с безопасным резиновым покрытием. Прилегающую территорию озеленим, - говорит предприниматель.


Завершить строительство объекта планируют в конце 2018 года.

Жители дома №8 обратились в городскую прокуратуру. Инициативная группа планирует отозвать ранее собранные предпринимателем подписи. Жильцы намерены собрать подписи жителей дома №15 против строительства объекта.



Ранее свое недовольство строительством на придомовой территории выразили жители дома №38 6 микрорайона Актау.


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Жители 11 микрорайона Актау выступили против строительства двухэтажного здания у дома №8


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Комментарии ( 9 )

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  • mer
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 markus (Посетители) Сегодня, 17:19
Пишите жалобы куда только возможно,снимайте видео,отправляйте в ютуб,пишите в тенгри ньюс,чем больше общественного резонанса,тем лучше и быстрее заработают наши власти,акимат прокуратура и т.д. только не останавливайтесь и не верьте обещаниям этого бизнесмена.
 
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  • vaterloo
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  • Abik
  • motor
 синдбад (Посетители) Сегодня, 16:58
Собака лает-караван идёт. Жажда наживы у слуг народа,так же сильна,как и забота о его благосостоянии.
 
-1
  • Isco
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  • Abik
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:30
Aqshan bolsa qaltanda, taltandasan taltanda!
 
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  • arelav_74
  • Satuk
  • vaterloo
  • Восставший
  • mer
  • Abik
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  • Bamb00k
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 Isco (Посетители) Сегодня, 15:53
Долой! Снос, без альтернатив!!!
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 15:51
Там вокруг дома три кафе. Куда еще?Совсем с ума посходили?
 
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 motor (Посетители) Сегодня, 15:51
В акимате простым людям отвечают: "Земли нет в пределах города", а вот некоторым удается их как то заполучить.
 
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 Satuk (Посетители) Сегодня, 15:45
- Для жителей мы построим автостоянку и установим новую детскую площадку с безопасным резиновым покрытием. Прилегающую территорию озеленим, - говорит предприниматель.
 Ну что тут скажешь,мягко стелет жёстко будет спать. Очередная шаурмячная подписанная в городских отделах где всем совершенно по краю уплотнение микрорайонов и в очередной раз задаю вопрос господа вам мало нашей степи?
 
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 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 15:35
Эх! Вот если бы плавательный бассейн! Или крытый аквапарк начали строить - может быть жители ещё бы и призадумались... А очередной общепит с продмагом?! Может акимат с архитектором не доедает? Когда же эта вакханалия закончится???
 
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 Isco (Посетители) Сегодня, 15:20
Если жители ничего не знают о строительстве данного чёрти-чего, а "предпринимаетль", так называемый говорит, что собрал подписи и большинство ЗА, - значит имеет место подлог и подделка подписей.

Лично моё предложение: снос недостроенного пока ещё чёрти-чего, штраф, запрет на занятие предпринимательской деятельностью на всю жизнь.
 
 

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