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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:47

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Большинство поставленных на учет по инвалидности жителей Мангистау в 2018 году - дети

Из 146 жителей региона, поставленных на учет с начала года, 30 человек - это взрослые и 116 - дети. Об этом проинформировала Казима Ахметжанова, заместитель директора департамента труда, социальной защиты и миграции по Мангистауской области.

Здание департамента труда, социальной защиты и миграции. Фото автора из архива Lada.kz
В Мангистауской области зарегистрировано 23 548 жителей с инвалидностью, это 3,7% от общего числа населения региона.

- По формам заболеваний среди взрослого населения на первом месте находятся болезни органов кровообращения, на втором месте - злокачественные новообразования. На третьем месте – болезни костно-мышечной системы, на четвертом – травмы всех локализаций, на пятом месте – туберкулез, - проинформировала Казима Ахметжанова.

Основные заболевания, которые становятся причиной инвалидности у детей - это болезни нервной системы, врожденные аномалии развития, психические расстройства, болезни дыхания, глаз, эндокринные заболевания, злокачественные новообразования.

В области зарегистрировано 4 400 детей с особенными потребностями.

- Неразрешимой пока проблемой остаются больные с необоснованно установленным или недостаточно обоснованным диагнозом. Имеются случаи, когда медицинские работники заведомо ориентируют больных на инвалидность, указывая степень. Тем самым порождают необоснованные жалобы со стороны больных и их родственников при отказе в установлении группы инвалидности ниже «рекомендуемой» медицинскими работниками, - подчеркнула Казима Ахметжанова.

В 2017 году на учет по инвалидности взят 1431 житель Мангистауской области. Из них 612 человек - это дети в возрасте до 16 лет.


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