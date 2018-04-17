Большинство поставленных на учет по инвалидности жителей Мангистау в 2018 году - дети

- По формам заболеваний среди взрослого населения на первом месте находятся болезни органов кровообращения, на втором месте - злокачественные новообразования. На третьем месте – болезни костно-мышечной системы, на четвертом – травмы всех локализаций, на пятом месте – туберкулез, - проинформировала Казима Ахметжанова.
Основные заболевания, которые становятся причиной инвалидности у детей - это болезни нервной системы, врожденные аномалии развития, психические расстройства, болезни дыхания, глаз, эндокринные заболевания, злокачественные новообразования.
В области зарегистрировано 4 400 детей с особенными потребностями.
- Неразрешимой пока проблемой остаются больные с необоснованно установленным или недостаточно обоснованным диагнозом. Имеются случаи, когда медицинские работники заведомо ориентируют больных на инвалидность, указывая степень. Тем самым порождают необоснованные жалобы со стороны больных и их родственников при отказе в установлении группы инвалидности ниже «рекомендуемой» медицинскими работниками, - подчеркнула Казима Ахметжанова.
В 2017 году на учет по инвалидности взят 1431 житель Мангистауской области. Из них 612 человек - это дети в возрасте до 16 лет.