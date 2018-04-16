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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:39

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В Актау родители пациентов областного психоневрологического дома-интерната пожаловались на ликвидацию пятидневного стационара

Родителей детей с особенными потребностями уведомили о необходимости привозить и увозить детей ежедневно. Дети, как сообщили в учреждении, более не смогут находиться в доме-интернате пять дней в неделю. Родители утверждают, что ежедневно возить детей - это физически тяжело и накладно. В ситуации предстоит разобраться прокуратуре.

Родители детей-инвалидов
Уведомление о закрытии пятидневного стационара вступает в действие с 7 мая 2018 года.

- Пришла новый руководитель и начались проблемы. До нее было два директора, но ничего не говорили об этом. Хотя закон, по их словам, вышел в 2015 году. Якобы бюджет сократили. Мы все родители, которые воспитываем детей-инвалидов. Мы не от хорошей жизни их сюда отдали. Многие - матери-одиночки, которым нужно зарабатывать. Перевозить их по два раза в день на такие расстояния - просто издевательство над ними и над нами. Я сама из Мунайлинского района, чтобы добраться до Актау, мне нужно в день тратить по две-три тысячи тенге. Кроме того, носить мою дочь приходится только на руках, представляете, как это тяжело? Она больна ДЦП и эпилепсией. Если у нее в дороге случится приступ? Ведь перевозить ребенка постоянно — это большой стресс, - говорит Жанат Даулетова, мама 12-летней Махаббат.

Ночлег в специальных учреждениях, как разъяснили в доме-интернате, с 2015 года предназначен только для постоянно проживающих в них пациентов.

Остальных детей должны каждый день забирать домой. Новые правила обслуживания пациентов после введения в действие системы обязательного медицинского страхования не позволяют оказывать помощь детям не по месту прописки.

В Актау родители пациентов областного психоневрологического дома-интерната пожаловались на ликвидацию пятидневного стационара


- До 2015 года, в соответствии со стандартами, детей мы могли оставлять на ночную смену. С 2015 года вышел новый стандарт, подписанный премьер-министром, в котором говорится, что дети, которые находятся в полустационаре с 09:00 до 18:00, не имеют права оставаться на ночь. Детям при этом дается пособие по инвалидности. Ежемесячно с 2015 года опекун (отец, мать или усыновитель) получает пособия по опекунству. Именно с 2015 года эти изменения внесены в бюджет Республики Казахстан, - отметила Шаттыгуль Каракушикова, директор областного детского психоневрологического дома-интерната.

Родителям, как говорит директор, дали время на решение вопроса. В Мангистауской области, как сообщила Шаттыгуль Каракушикова, имелась возможность содержать детей ночью.

- В этом году вопрос встал остро, потому что внедрено обязательное социально-медицинское страхование. В соответствии с новой системой медицинская помощь оказывается по месту прописки. И теперь, если ребенок заболел, ночью случился приступ - мы вызываем скорую помощь. А они спрашивают место прописки ребенка. Если он из Мунайлинского района, то и «скорую» мы должны будем вызывать оттуда, и врачи будут правы в данной ситуации. В стационаре, в котором дети находятся круглосуточно, есть места, там то же питание, те же нянечки. Но если ребенок заболел ночью, приходят по вызову невропатолог и психолог, дежурная медсестра. Если скорая помощь не приезжает, у нас есть специальная машина, на которой мы везем ребенка в приемный покой и нас больница принимает. Но ребенок, у которого есть мама и папа, по закону должен спать ночью дома, а не у нас. Была возможность - мы им уступали, но сейчас ситуация критическая, и я не могу нарушать закон о социально-медицинском страховании. Если завтра будет ЧП, с кого будет спрос? Тогда мне скажут: «Объясни, почему ребенок дневного пребывания находится у тебя здесь?», - говорит Шаттыгуль Каракушикова.

В учреждении объяснили, что родителям предложили перевести детей в стационар на постоянное пребывание, но тогда они лишатся пособий.

- У родителей детей, которые находятся в стационаре, сразу закрывается счет на опекунские деньги и 70% пенсии ребенка уходит в пользу государства, а 30% - на личный счет ребенка. К этим деньгам ни я, ни родители доступа не имеем. Сегодня именно этого ребенка государство финансирует. Лекарства бесплатные есть, медицинское обслуживание бесплатное у них есть, льготы родителям есть: они получают жилье на имя ребенка по государственной программе. Вот представьте, у ребенка жилье есть по государственной программе, и он пять дней и пять ночей находится здесь, и при этом они возмущаются. А когда ребенок болеет, мы им говорим, заберите ребенка, они нам пишут: «Надоело». Средняя зарплата нянечки здесь от 35 до 40 тысяч тенге, а они тоже приезжают из Мунайлинского района. А родители этих детей получают от 65 до 70 тысяч тенге, поэтому, по крайней мере, на дорогу у них деньги есть. Государство как может им помогает, но это не означает, что люди, которые работают в данной сфере, виноваты. Почему моя нянечка с тремя детьми должна всю ночь трястись и молиться, чтобы этот ребенок до утра выжил, потому что его родители даже трубку не берут. А попробуй я сделай ребенку укол. Что будет? Я нарушила закон, однозначно. Без опекуна, без разрешения я сделала укол, - говорит Шаттыгуль Каракушикова.

Всего на сегодняшний день в психоневрологическом доме-интернате находятся 110 детей, 50 из них - на дневном пребывании, 25 из которых ночуют в стационаре.

В этом вопросе теперь предстоит разобраться прокуратуре. Об этом сообщил советник акима области Владислав Трифонов, который присутствовал на встрече родителей с руководством. Надзорному органу нужно будет дать правовую оценку действиям дирекции спецучреждения и требованиям родителей.



Фото Рашида Исмагилова


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В Актау родители детей-инвалидов возмущены ликвидацией пятидневного стационара в детском областном психоневрологическом доме-интернате


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