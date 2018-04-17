Исследование: Наибольшая доля занятых в неблагоприятных условиях труда работников отмечена в Мангистау

По доле занятых в неблагоприятных условиях труда работников Мангистауская область заняла первое место (42,9%). На втором месте — Карагандинская область (41,3%), на третьем — Павлодарская область (40,2%).
В 2017 году, как сообщает Комитет по статистике, на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятия республики затратили более 107 миллиардов тенге. Дополнительный отпуск предоставлен 520 200 работникам, материальными доплатами воспользовались 385 900 человек. В режиме сокращенного рабочего дня трудились 48 500 сотрудников предприятий.
Напомним, ранее департамент статистики Мангистауской области сообщил, что в различных сферах заняты 277 800 жителей региона, 15 400 из них - самостоятельно занятые.