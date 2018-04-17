«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Апреля
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.12 KZT
  • €1 = 405.95 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 207

Исследование: Наибольшая доля занятых в неблагоприятных условиях труда работников отмечена в Мангистау

Исследование охватило предприятия сферы лесного, сельского и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи, здравоохранения, науки и оказания услуг. Об этом сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики РК.

Фото с сайта pixabay.com
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, в Мангистау составил 42,9%. Тяжелым физическим трудом заняты 13,4% работников предприятий, охваченных исследованием, сообщает Комитет по статистике.

Исследование: Наибольшая доля занятых в неблагоприятных условиях труда работников отмечена в Мангистау


По доле занятых в неблагоприятных условиях труда работников Мангистауская область заняла первое место (42,9%). На втором месте — Карагандинская область (41,3%), на третьем — Павлодарская область (40,2%).

В 2017 году, как сообщает Комитет по статистике, на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятия республики затратили более 107 миллиардов тенге. Дополнительный отпуск предоставлен 520 200 работникам, материальными доплатами воспользовались 385 900 человек. В режиме сокращенного рабочего дня трудились 48 500 сотрудников предприятий.

Напомним, ранее департамент статистики Мангистауской области сообщил, что в различных сферах заняты 277 800 жителей региона, 15 400 из них - самостоятельно занятые.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика