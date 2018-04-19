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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 06:10

Просмотров: 866

Родителям на заметку: Городской акимат может профинансировать ремонт только одной детской площадки в Актау

Ремонтировать детские площадки, находящиеся во дворах микрорайонов, должны не только городские коммунальные службы, но и родители играющих на них детей. Сегодня из 210 площадок в Актау 70% нуждаются в капитальном ремонте. Об этом рассказал Берик Изгалиев, начальник городского отдела ЖКХ.

Вот так выглядит сломанная труба качели
На сайте Lada.kz в рубрике «Народные новости» пользователь сайта опубликовал фотографии детской площадки в 12 микрорайоне перед 24А домом. Труба, соединяющая две качели, лопнула. Сегодня она представляет угрозу здоровью и жизни детей.

Родителям на заметку: Городской акимат может профинансировать ремонт только одной детской площадки в Актау


- Это же опасно для детей. Неужели власти будут ждать, когда произойдет ЧП, чтобы начать ремонтировать их, – возмущается Бердыхан Саргожаев, житель 12 микрорайона.


Родителям на заметку: Городской акимат может профинансировать ремонт только одной детской площадки в Актау


В городском управлении ЖКХ считают, что ремонтировать детские площадки, которых в Актау 210, должен не только городской акимат. По словам Берика Изгалиева, начальника городского отдела ЖКХ, игровые площадки являются общим имуществом, и родители тоже должны подключаться к ремонту. Сегодня 70% детских площадок нуждаются в капитальном ремонте, но в бюджете нет средств.

Родителям на заметку: Городской акимат может профинансировать ремонт только одной детской площадки в Актау


- В этом году выделено 10 миллионов тенге на капитальный ремонт одной детской площадки с травмоопасным покрытием. Она находится по адресу 29 микрорайон 22 дом. Сейчас объявлен конкурс на проведение ремонтных работ. Что касается качели, которая находится в 12 микрорайоне, мы отправим туда нашего подрядчика ТОО «Шанс 21», который занимается благоустройством города. Они на месте посмотрят, что можно сделать. Но сейчас у них очень большая загруженность в связи с майскими праздниками, – рассказал Берик Изгалиев.


Чиновник также дал совет: во избежание ЧП родителям нужно внимательнее смотреть за детьми на игровых площадках. К слову, 10 миллионов тенге, которые выделены из бюджета на ремонт одной игровой площадки, хватит, чтобы отремонтировать дороги в двух микрорайонах.


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Комментарии ( 7 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 09:56
Что повторяются отговорки правителей со словом один.. umnik
Как вот и здесь:..Берик Изгалиев: Денег на ремонт тротуаров в Актау хватает только по периметру одного микрорайона. ************.. popa ..

Цитата: Мимоза
Откуда они такие суммы берут?

Берут из бюджета!. money ..Ааа ложут себе в карман... stena

Хочу за муж!..
 
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Orange (Посетители) Сегодня, 09:33
дайте 10 лям мне я сам отремонтирую
 
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  • Mestnyi
  • Orange
 кеша (Посетители) Сегодня, 09:07
Что то бюджет Актау обнищал совсем!!! Ямочный ремонт одного микрорайона выделили и больше нет денег детские площадки тоже только одну!!! Нефть что ли кончилась??? Вот это да господа и дамы обнищал регион обнищал!!!
 
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Гайни (Посетители) Сегодня, 08:52
Крылатые качели... Летят Летят... В юном месяце апреле...
 
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  • Жанар
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 08:33
Откуда они такие суммы берут?
 
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  • Orion
  • Василиса
  • Mestnyi
 motor (Посетители) Сегодня, 08:13
Да!! еще по тротуарам ходят, тоже деньги собирать надо, и остановками пользуются народ.
 
-2
  • Orion
  • Beluy
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  • Ололошка
  • Mestnyi
  • leo529
 Maximizator (Посетители) Сегодня, 07:00
О, зато еще у одной дороги сделают гранитные бордюры.

"Ремонтировать детские площадки, находящиеся во дворах микрорайонов, должны не только городские коммунальные службы, но и родители играющих на них детей."

Давайте, давайте. Отменяйте налоги, а мы будем сами для себя все ремонтиравать. И никаких распилов, для себя же. А чиновникам спасибо большое за службу, можете быть свободны, им на зарплату, вряд ли будем скидываться.

 
 

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