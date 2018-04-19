Родителям на заметку: Городской акимат может профинансировать ремонт только одной детской площадки в Актау

- Это же опасно для детей. Неужели власти будут ждать, когда произойдет ЧП, чтобы начать ремонтировать их, – возмущается Бердыхан Саргожаев, житель 12 микрорайона.

- В этом году выделено 10 миллионов тенге на капитальный ремонт одной детской площадки с травмоопасным покрытием. Она находится по адресу 29 микрорайон 22 дом. Сейчас объявлен конкурс на проведение ремонтных работ. Что касается качели, которая находится в 12 микрорайоне, мы отправим туда нашего подрядчика ТОО «Шанс 21», который занимается благоустройством города. Они на месте посмотрят, что можно сделать. Но сейчас у них очень большая загруженность в связи с майскими праздниками, – рассказал Берик Изгалиев.