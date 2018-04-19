Берик Изгалиев: Во всех многоэтажных домах Актау работает как минимум один лифт

- Только в двух домах: по адресу 4-7 и 14-13 не работают лифты. Два года назад их заменили на новые, но неизвестные лица взломали машинные отделения и украли основные рабочие агрегаты. К сожалению, дополнительные средства на их ремонт не предусмотрены. Собственникам квартир придется ремонтировать лифты за свой счет, - рассказал Берик Изгалиев.
В 2018 году, как сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, в Актау намерены отремонтировать и вторые лифты, установленные в многоэтажных жилых домах.
- Для их полной замены требуется 1,3 миллиарда тенге. Бюджетная заявка уже подана, и если деньги выделят, то в этом году заменим еще 34 лифта, - обещает Берик Изгалиев.
Содержанием лифтов занимается ТОО «Актауские городские лифты». В случае поломки в городском отделе ЖКХ рекомендуют обращаться к ним по адресу: 4 микрорайон, городской акимат, 230 кабинет.
Напомним, в Казахстане через три месяца планируют запустить национальный стандарт, по которому будут завозить и обслуживать лифты. Глава Союза лифтовиков Казахстана Нурлан Кенжебаев сообщил о создании рабочей группы совместно с Комитетом промышленной безопасности МИР РК после того, как Президент обратил внимание на плохое состояние лифтов по всей стране.