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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 425

Берик Изгалиев: Во всех многоэтажных домах Актау работает как минимум один лифт

Исключение составляют два дома, в которых взломаны машинные отделения новых лифтов. Об этом рассказал Берик Изгалиев, руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Фото из архива Lada.kz
В рамках программы по замене лифтов в многоэтажных жилых домах Актау установили 225 лифтов. На сегодняшний день, как рассказал Берик Изгалиев, работают 223 подъемника.

- Только в двух домах: по адресу 4-7 и 14-13 не работают лифты. Два года назад их заменили на новые, но неизвестные лица взломали машинные отделения и украли основные рабочие агрегаты. К сожалению, дополнительные средства на их ремонт не предусмотрены. Собственникам квартир придется ремонтировать лифты за свой счет, - рассказал Берик Изгалиев.

В 2018 году, как сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, в Актау намерены отремонтировать и вторые лифты, установленные в многоэтажных жилых домах.

- Для их полной замены требуется 1,3 миллиарда тенге. Бюджетная заявка уже подана, и если деньги выделят, то в этом году заменим еще 34 лифта, - обещает Берик Изгалиев.

Содержанием лифтов занимается ТОО «Актауские городские лифты». В случае поломки в городском отделе ЖКХ рекомендуют обращаться к ним по адресу: 4 микрорайон, городской акимат, 230 кабинет.

Напомним, в Казахстане через три месяца планируют запустить национальный стандарт, по которому будут завозить и обслуживать лифты. Глава Союза лифтовиков Казахстана Нурлан Кенжебаев сообщил о создании рабочей группы совместно с Комитетом промышленной безопасности МИР РК после того, как Президент обратил внимание на плохое состояние лифтов по всей стране.


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Комментарии ( 2 )

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Maximizator (Посетители) Сегодня, 12:28
вот цена российского самого простого лифта пассажирского на 5 этажей - 1 млн рублей или около 5,5 млн тенге.
http://www.liftholding.ru/ceny/lifty/

ну хорошо, на девятиэтажку будет стоить миллионов 7-8, допустим, допустим нужно будет произвести ремонт шахты, еще пару тройку, а остальные 27 млн. куда ?

"где деньги, Зин?"
 
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Maximizator (Посетители) Сегодня, 12:13
1.3 млрд на 34 лифта, это гдето около 38 млн т. За поставку и монтаж одного лифта. (И это без выручки за пользование лифтом.)
Это около $115 k, т.е. цена полутора джипов лэнд крузер, экскалибур, или цена одной теслы model X.
Т.е. вы хочите сказать, шо таки актау лифт с акиматом, продают горожанам самые простые самые маленькие лифты по цене Теслы.?
Я правильно понимаю?

Не там ты работаешь, Илон Маск, надо было тебе в акимат наш устраиваться.
Шах и мат тебе Илон Маск
 
 

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