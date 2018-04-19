Для охраны казахстанского сектора Каспия планируют использовать катера нового поколения

- Эти катера используются в качестве плавсредств для размещения на них досмотровых групп. Основное предназначение - оперативное задержание нарушителей при охране границ территориальных вод и континентального шельфа казахстанского сектора Каспийского моря. Катера могут вместить до восьми человек. Применяться они будут как в дневное, так и в ночное время суток, - говорится в сообщении.
При конструировании катеров будут учтены требования современного судостроения.
- При строительстве катеров будут применяться высококачественные материалы, механизмы, устройства и оборудование, - отметили в пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
В сообщении также говорится, что катера будут оснащены различной комплектацией для поисково-спасательных работ и патрулирования водных территорий.
Напомним, в прошлом году Военно-морские силы РК пополнил корабль «Мангыстау». А также в распоряжение пограничных сил КНБ РК поступил боевой катер «Ратмир».