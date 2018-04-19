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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 31

Для охраны казахстанского сектора Каспия планируют использовать катера нового поколения

Производство катеров проектов «Көгершiн-450» и «Көгершiн-650» запущено на судостроительном заводе «Зенит» в Уральске. Об этом сообщают на сайте министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Фото из архива Lada.kz
Новые катера заменят корабли, выработавшие свой ресурс, отмечается на сайте министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

- Эти катера используются в качестве плавсредств для размещения на них досмотровых групп. Основное предназначение - оперативное задержание нарушителей при охране границ территориальных вод и континентального шельфа казахстанского сектора Каспийского моря. Катера могут вместить до восьми человек. Применяться они будут как в дневное, так и в ночное время суток, - говорится в сообщении.

При конструировании катеров будут учтены требования современного судостроения.

- При строительстве катеров будут применяться высококачественные материалы, механизмы, устройства и оборудование, - отметили в пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В сообщении также говорится, что катера будут оснащены различной комплектацией для поисково-спасательных работ и патрулирования водных территорий.

Напомним, в прошлом году Военно-морские силы РК пополнил корабль «Мангыстау». А также в распоряжение пограничных сил КНБ РК поступил боевой катер «Ратмир».


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