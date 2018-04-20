Какие изменения ждут футбольное поле на стадионе «Жас Канат» в Актау

- После того, как старое покрытие снимут, начнутся грунтовые работы. По стандарту температура грунта должна быть выше 10°С. Пока завершатся земельные работы, думаю, грунт уже прогреется и можно будет стелить новое покрытие. К лету работы планируем завершить, - сообщил Нурбек Карабалаев.
Новое покрытие будет, как и прежнее, искусственным. Постепенно местные власти, по словам заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области, планируют отремонтировать весь стадион.
Напомним, ремонт футбольного поля проводится за счет предпринимателей. На него спонсоры потратят 80 миллионов тенге.
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