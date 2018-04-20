«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Апреля
+15...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325.79 KZT
  • €1 = 402.94 KZT
  • 1 RUB = 5.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:09

Просмотров: 973

Какие изменения ждут футбольное поле на стадионе «Жас Канат» в Актау

К началу июня планируют заменить покрытие футбольного поля. Об этом сообщил Нурбек Карабалаев, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

Работы на стадионе «Жас Канат»
Рабочие приступили к демонтажу старого искусственного покрытия. Укладывать новый газон планируют после завершения земельных работ.

- После того, как старое покрытие снимут, начнутся грунтовые работы. По стандарту температура грунта должна быть выше 10°С. Пока завершатся земельные работы, думаю, грунт уже прогреется и можно будет стелить новое покрытие. К лету работы планируем завершить, - сообщил Нурбек Карабалаев.

Новое покрытие будет, как и прежнее, искусственным. Постепенно местные власти, по словам заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области, планируют отремонтировать весь стадион.

Напомним, ремонт футбольного поля проводится за счет предпринимателей. На него спонсоры потратят 80 миллионов тенге.

Фото и видео Aktau_football



Какие изменения ждут футбольное поле на стадионе «Жас Канат» в Актау
Какие изменения ждут футбольное поле на стадионе «Жас Канат» в Актау
Какие изменения ждут футбольное поле на стадионе «Жас Канат» в Актау
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Will
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • abadan
 Isco (Посетители) Сегодня, 13:11
Зря тратятся.
 
-3
  • Erlan84
  • Stalker
  • Will
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:23
Bul alańdy sauda ornyna ainaldyryp jiberse jaqsy bolar yedi. Salyq tolenedi degenim
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика