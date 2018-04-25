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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 04:17

Просмотров: 215

Пять лет на честном слове: В акимате Актау высказались о шатающейся стене жилого дома

В течение недели в доме планируют обследовать незаселенные квартиры, после чего все недочеты обещают исправить. Об этом сообщил Кайрат Акыбаев, руководитель отдела строительства акимата Актау.

Фото Рашида Исмагилова
Жилой дом №24 в 29 микрорайоне Актау посетила комиссия, в состав которой вошли представители акимата и специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области. Поводом для проверки стало видео, снятое на последнем этаже дома.



Дом, как сообщил Кайрат Акыбаев, сдан в эксплуатацию в 2015 году. Гарантийный срок подрядной организации ТОО «Нияз Мухаммед» еще не истек.

- Принято решение создать экспертную группу, которая в недельный срок полностью обследует все незаселенные квартиры. Это порядка 100 квартир. И после того, как мы получим заключение эксперта, заказчик и подрядная организация обязаны будут устранить все недочеты. Данная квартира (снятая на видео, прим.автора) находится в коммунальной собственности, - сказал Кайрат Акыбаев.

Специалисты ГАСК Мангистауской области рассказали, что не принимали участие в процедуре сдачи дома в эксплуатацию.

- Данный объект принимал технадзор, частная организация, - отметили специалисты ГАСКа.



Директор ТОО «Нияз Мухаммед» заявил, что подобную ошибку допустили из-за нехватки денег.

- Из-за нехватки денег и получился весь этот бардак. Это упущение одного из рабочих, он эту стену не закрепил, стена простояла в таком состоянии пять лет. Сейчас уже виновного не найдешь. По проекту дом - 45 тысяч квадратных метров. Когда мы приступили к работе, другой организацией уже было возведено несколько этажей общей площадью 30 тысяч квадратных метров, 15 тысяч квадратных метров нам пришлось достраивать. В итоге квартиры в этом доме дольщикам обошлись в 50 тысяч тенге за квадратный метр. Сейчас таких цен вообще нет. Ни один строитель в Актау за такую цену не построит дом. В конечном итоге наша компания осталась крайней, - сказал Берген Нуров.

По информации компании, обслуживающей дом, заселены 160 квартир из 288.

Ранее на сайте  Lada.kz опубликовано видео, на котором мужчина, находясь на верхнем этаже дома, демонстрирует неустойчивую панель и возмущается качеством строительства.


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Пять лет на честном слове: В акимате Актау высказались о шатающейся стене


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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
  • Satuk
  • Чупакабра
 Tindaliya (Посетители) Сегодня, 04:59
Ничего себе ! как бы теперь парнишка , который видео выложил , по "шапке" бы не получил...
Лада - молодцы ! Фотки просто огонь ! Качество строительства прям "радует" всё для народа , всё для людей ))))
 
 

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