Пять лет на честном слове: В акимате Актау высказались о шатающейся стене жилого дома

Дом, как сообщил Кайрат Акыбаев, сдан в эксплуатацию в 2015 году. Гарантийный срок подрядной организации ТОО «Нияз Мухаммед» еще не истек.
- Принято решение создать экспертную группу, которая в недельный срок полностью обследует все незаселенные квартиры. Это порядка 100 квартир. И после того, как мы получим заключение эксперта, заказчик и подрядная организация обязаны будут устранить все недочеты. Данная квартира (снятая на видео, прим.автора) находится в коммунальной собственности, - сказал Кайрат Акыбаев.
Специалисты ГАСК Мангистауской области рассказали, что не принимали участие в процедуре сдачи дома в эксплуатацию.
- Данный объект принимал технадзор, частная организация, - отметили специалисты ГАСКа.
Директор ТОО «Нияз Мухаммед» заявил, что подобную ошибку допустили из-за нехватки денег.
- Из-за нехватки денег и получился весь этот бардак. Это упущение одного из рабочих, он эту стену не закрепил, стена простояла в таком состоянии пять лет. Сейчас уже виновного не найдешь. По проекту дом - 45 тысяч квадратных метров. Когда мы приступили к работе, другой организацией уже было возведено несколько этажей общей площадью 30 тысяч квадратных метров, 15 тысяч квадратных метров нам пришлось достраивать. В итоге квартиры в этом доме дольщикам обошлись в 50 тысяч тенге за квадратный метр. Сейчас таких цен вообще нет. Ни один строитель в Актау за такую цену не построит дом. В конечном итоге наша компания осталась крайней, - сказал Берген Нуров.
По информации компании, обслуживающей дом, заселены 160 квартир из 288.
Ранее на сайте Lada.kz опубликовано видео, на котором мужчина, находясь на верхнем этаже дома, демонстрирует неустойчивую панель и возмущается качеством строительства.