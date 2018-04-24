Шатающуюся часть наружной стены жилого дома сняли на видео в Актау

В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что не могут прокомментировать видеоролик, так как за качество строительства домов отвечает управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области.
Напомним, строительство жилого комплекса «Заветная мечта» началось в 2004 году. Объект стал долгостроем. В 2011 году недовольные дольщики жилого комплекса вышли на митинг. Они уверяли, что дом должны были сдать в эксплуатацию в конце декабря. Дату перенесли на август 2012 года.
Однако в 2013 году чиновники заявили, что денег на завершение строительства комплекса не хватает, так как средства дольщиков собраны не до конца.
В 2014 году дольщики ЖК «Заветная мечта-2» вынуждены были снова собраться и обратиться к коммунальным службам города и акимату. Люди, по их словам, вынуждены были оплачивать коммунальные услуги на недостроенном объекте.
В 2015 году в два блока жилого комплекса заселили 171 человека, что составляло 70% от общего числа дольщиков.
Остальных 73 дольщиков третьего блока пообещали заселить в конце года.
Строительство третьего блока завершали за счет бюджетных средств.
В июле 2015 года с жилого комплекса «Заветная мечта-1» был снят арест, наложенный в рамках уголовного дела в отношении первых застройщиков.