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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:52

Просмотров: 1987

Шатающуюся часть наружной стены жилого дома сняли на видео в Актау

Видеоролик, как утверждает автор, снят в доме №24 в 29 микрорайоне Актау.

Кадр видео
На кадрах видео мужчина, находясь на верхнем этаже дома, демонстрирует неустойчивую панель и возмущается качеством строительства.



В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что не могут прокомментировать видеоролик, так как за качество строительства домов отвечает управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области.

Напомним, строительство жилого комплекса «Заветная мечта» началось в 2004 году. Объект стал долгостроем. В 2011 году недовольные дольщики жилого комплекса вышли на митинг. Они уверяли, что дом должны были сдать в эксплуатацию в конце декабря. Дату перенесли на август 2012 года.

Однако в 2013 году чиновники заявили, что денег на завершение строительства комплекса не хватает, так как средства дольщиков собраны не до конца.

В 2014 году дольщики ЖК «Заветная мечта-2» вынуждены были снова собраться и обратиться к коммунальным службам города и акимату. Люди, по их словам, вынуждены были оплачивать коммунальные услуги на недостроенном объекте.

В 2015 году в два блока жилого комплекса заселили 171 человека, что составляло 70% от общего числа дольщиков.

Остальных 73 дольщиков третьего блока пообещали заселить в конце года.

Строительство третьего блока завершали за счет бюджетных средств.

В июле 2015 года с жилого комплекса «Заветная мечта-1» был снят арест, наложенный в рамках уголовного дела в отношении первых застройщиков.


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Комментарии ( 2 )

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Адай_362 (Посетители) Сегодня, 16:43
Ақтаудағы салынған үйлердің көбі сапасыз көп жерден көріп жүрмін
 
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Tarum (Посетители) Сегодня, 16:18
Это писец...
 
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akma_d (Посетители) Сегодня, 16:03
Жерт не избежать, ужас какой!
 
 

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