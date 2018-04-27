В Актау скончались два ветерана Великой Отечественной войны

Дмитрий Гавря призван в 1941 году в Украинскую западно-стрелковую дивизию во Львове. Участвовал в ликвидации бандеровских бандформирований. Награжден медалью Маршала Советского Союза Георгия Жукова, орденом Отечественной войны II степени. Работал в Прикаспийском управлении строительства (ПУС).
Церемония прощания с ветераном войны Гаврей Дмитрием Владимировичем пройдет 28 апреля в 12:00 у здания морга в 26 микрорайоне.
В Мангистауской области проживают 22 ветерана ВОВ.
Фото из архива Lada.kz и с сайта osc.kz