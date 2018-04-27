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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 08:36

Просмотров: 543

В Актау скончались два ветерана Великой Отечественной войны

До Дня Победы не дожили Бакитлай Уразалиева и Дмитрий Гавря. Об этом рассказала Гульнур Хайрлиева, руководитель Актауского городского отдела занятости и социальных программ.

Иллюстративное фото
Бакитлай Оразалиева в годы войны окончила курсы медсестер запаса Красного Креста и Красного Полумесяца с правом работы в военно-лечебных учреждениях в военное время. Награждена медалью Маршала Советского Союза Георгия Жукова и юбилейными медалями АО «Мангистау геология». До победы Бакитлай Оразалиева не дожила несколько недель.

В Актау скончались два ветерана Великой Отечественной войны

В Актау скончались два ветерана Великой Отечественной войны


Дмитрий Гавря призван в 1941 году в Украинскую западно-стрелковую дивизию во Львове. Участвовал в ликвидации бандеровских бандформирований. Награжден медалью Маршала Советского Союза Георгия Жукова, орденом Отечественной войны II степени. Работал в Прикаспийском управлении строительства (ПУС).

Церемония прощания с ветераном войны Гаврей Дмитрием Владимировичем пройдет 28 апреля в 12:00 у здания морга в 26 микрорайоне.

В Мангистауской области проживают 22 ветерана ВОВ.

Фото из архива Lada.kz и с сайта osc.kz


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Комментарии ( 1 )

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Клубничка (Посетители) Сегодня, 09:16
Низкий Вам поклон! И пусть земля Вам будет пухом!
 
 

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