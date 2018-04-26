Публикации о появлении военных баз США в портах Курык и Актау назвали фейком

- Поскольку поводом для их появления послужил протокол о внесении изменений в подписанное 20 июня 2010 года двустороннее казахстанско-американское соглашение, приводим для сведения название данного документа: «Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Республики Казахстан об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан», - говорится в сообщении.
Ранее, как сообщили в посольстве, Россия заключала аналогичное соглашение с США и принимала участие в поставках специальных грузов, под которым понимается специальная техника без вооружений.
- Таким образом, просим считать вышеназванные публикации в российских СМИ и на интернет-ресурсах безосновательными измышлениями из разряда фейковых новостей, - заключили в казахстанском посольстве в России.
Напомним, законопроект о коммерческом транзите специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана одобрен Сенатом Парламента. Соглашение об использовании портов передадут на подпись Президенту РК.