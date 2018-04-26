«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 26 Апреля
+17...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.92 KZT
  • €1 = 399.31 KZT
  • 1 RUB = 5.23 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:19

Просмотров: 349

Публикации о появлении военных баз США в портах Курык и Актау назвали фейком

В посольстве Казахстана в России отреагировали на публикации в российских СМИ. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Фото portaktau.kz
Материалы, как сообщает Tengrines.kz со ссылкой на посольство, содержат недостоверные утверждения об использовании военно-морскими силами США портов на Каспии и открытии военных баз.

- Поскольку поводом для их появления послужил протокол о внесении изменений в подписанное 20 июня 2010 года двустороннее казахстанско-американское соглашение, приводим для сведения название данного документа: «Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Республики Казахстан об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан», - говорится в сообщении.

Ранее, как сообщили в посольстве, Россия заключала аналогичное соглашение с США и принимала участие в поставках специальных грузов, под которым понимается специальная техника без вооружений.

- Таким образом, просим считать вышеназванные публикации в российских СМИ и на интернет-ресурсах безосновательными измышлениями из разряда фейковых новостей, - заключили в казахстанском посольстве в России.

Напомним, законопроект о коммерческом транзите специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Афганистана одобрен Сенатом Парламента. Соглашение об использовании портов передадут на подпись Президенту РК.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 19:28
Tengrines.kz со ссылкой на посольство, содержат недостоверные утверждения об использовании военно-морскими силами США портов на Каспии и открытии военных баз.
 После многих публикаций это скорее всего реальность чем фейк. Не верю уже не кому и ни чему и мне пофигу можно подумать я,что то могу изменить. suicide
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика