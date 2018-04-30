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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:08

Просмотров: 795

Тактика ненападения: В Мангистау обитают восемь видов змей

О том, как отличить ядовитую змею от неядовитой, и как вести себя при неожиданной встрече, рассказал нижегородский защитник природы Марк Пестов, координатор общества охраны амфибий и рептилий при экоцентре «Дронт».

Ядовитая змея в Мангистау - обыкновенный щитомордник. Фото dront.ru
По словам Марка Пестова, змей в Мангистауской области не так уж и много, всего восемь видов. Это водянной уж, стрела-змея, песчаный удавчик, узорчатый полоз, палласов полоз, чешуелобый полоз, поперечнополосатый полоз и обыкновенный щитомордник.

Из них угрозу для жителей Мангистау представляет только один вид змеи - это обыкновенный щитомордник.

- Несмотря на то, что щитомордник - ядовитая змея, в Мангистау не зарегистрирован ни один случай смерти от укуса рептилии. В Мангистау нет змеи, укус которой был бы смертельно опасен. Единственная змея, с которой часто сталкиваются жители Актау, это водяной уж. Змея интересна тем, что живет у воды, питается мелкой рыбкой. Не ядовита и не опасна для человека. В длину достигает 150 сантиметров. У нее есть зубки, но она никогда не кусается. У водяного ужа бывает разнообразная окраска: серая, коричневая и черная. Уж совершенно безобиден. Единственное, при обороне он выделяет неприятно пахнущее вещество. Крупные особи могут имитировать ядовитую, расширяя голову, а мелкие достоверно имитируют смерть, если их долго держать в руках, - рассказал Марк Пестов.

По мнению биолога, остальные семь видов найти сложнее, они обитают в степи, к воде не привязаны. Один из видов занесен в красную книгу - это палласов полоз.

Тактика ненападения: В Мангистау обитают восемь видов змей


- К сожалению, в Мангистау существует местное поверье, что мясо данной рептилии полезно для здоровья. Поэтому я лично сталкивался с ситуацией, когда ее ловят, убивают и вяленое мясо употребляет в пищу. В длину достигает 200 сантиметров (чаще — до 180 сантиметров). Питается грызунами и птицами, молодые особи — ящерицами. Может за себя постоять и даже укусить человека, защищаясь. Но не ядовит и не опасен для человека, - говорит Марк Пестов.

Со слов Марка Пестова, самой редкой змеей в Мангистау является чушейлобый полоз.

- Змея обитает в Туркмении, Узбекистане, Иране. В Казахстане было известно 12 находок этой змеи: восемь - в Южно-Казахстанской области и всего четыре находки на юге Мангистауской области. Будем рекомендовать ее включить также в Красную книгу. Поперечнополосатый полоз в основном обитает в южной части области. Вырастает до метра в длину. Светло-серого цвета, с большими глазами, - рассказал Марк Пестов.

Марк Пестров отметил, что в регионе есть еще одна рептилия, с которой связаны разные мифы - это стрела-змея.

Тактика ненападения: В Мангистау обитают восемь видов змей


- Говорят, что она чуть ли не пробивает верблюдов насквозь, как стрела. Но название произошло от того, что она очень быстро передвигается. В длину достигает 130 сантиметров. Питается преимущественно ящерицами. Ядовита, но для здоровья человека укус не опасен. Подобная ситуация и с поперечнополосатым полозом. Для человека он не опасен, несмотря на то, что имеет ядовитые железы, - отметил Марк Пестов.

Песчаный удавчик, по словам биолога, родственник больших тропических удавов. Свою добычу он душит.

Тактика ненападения: В Мангистау обитают восемь видов змей


Ведет скрытный образ жизни, питается мелкими грызунами и ящерицами. В длину достигает 70-80 сантиметров. Не ядовит и не опасен для человека.

Единственная ядовитая змея в Мангистау - обыкновенный щитомордник.

Тактика ненападения: В Мангистау обитают восемь видов змей


- Рептилия не крупная, в длину достигает 70-80 сантиметров. Питается в основном мелкими грызунами. Голова треугольная и крупная, с ядовитыми железами. Имеет передние зубы. Убивает свою добычу укусом, защищаясь, может укусить и человека. На него нельзя наступать и хватать руками. Яд гемолитический, после укуса разрушаются кровеносные сосудики, происходит отек, кровоизлияние местное и может произойти некроз кожи. Человек может потерять трудоспособность, но все это происходит через неделю. Смертельные случаи не зарегистрированы. Но опять же, хочу предупредить, экспериментировать с этим нельзя, это опасная ядовитая змея и совать ей палец в рот, чтобы проверить - не стоит, - говорит Марк Пестов.

Марк Пестов рассказал, как отличить ядовитую от неядовитой змеи?

У самых ядовитых змей, как правило, треугольная голова. Также ядовитую змею можно отличить по форме зрачка. У ядовитых змей вертикальные щели век, по сравнению с круглыми зрачками у неядовитых змей. Любая змея больше метра - заведомо неядовитая. Змея, которую вы встретили в воде или на берегу Каспийского моря - не опасна.

Что делать, если вам на пути попалась змея?

- Любую неизвестную змею надо считать потенциально опасной. Ни одна змея первая никогда не нападет, если ее не трогать. Помните, у змеи нет цели вас укусить. Встретив змею, просто не нужно с ней контактировать, пинать или пытаться взять ее в руки. Лучше не рисковать и дать ей спокойно уползти, - советует биолог.

Марк Пестов рекомендует, если же вас укусила змея, то нужно помнить, что умереть от этого нельзя, и не паниковать.

- В первые 5-10 секунд необходимо на месте укуса силой высосать кровь с содержащимся в нем ядом. Таким образом удастся убрать большую часть токсина, попавшую в кровь. После необходимо принять противоаллергические, противогистаминные препараты и пить много воды. Ни в коем случае нельзя перетягивать место укуса жгутом, - отметил Марк Пестов.



Видео скачать можно здесь.

В материале использованы фотографии с сайта dront.ru


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Комментарии ( 2 )

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  • adzhanaliev
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 10:24
Спасибо, очень интересная статья
 
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  • alesha
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:42
Jylandat keremet. Ádemi!
 
 

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