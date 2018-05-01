День единства народа Казахстана отметили в Актау

- Мы всегда ходим на демонстрацию 1 мая и очень любим этот замечательный и добрый праздник. Желаю, чтобы в Казахстане всегда царил мир, люди уважали друг друга, и, конечно, не было войны, - отметила Евгения Миронова, жительница Актау.
Во время демонстрации было отмечено, какой вклад вносят трудящиеся, врачи, артисты и многие другие в социально-экономическое развитие Мангистауской области.
- Создано более четырех тысяч рабочих мест. Запущен первый этап паромного комплекса в порту Курык, вышел на полную мощность автомобильный комплекс, что позволит увеличить перевалку грузов до четырех миллионов тонн. В перспективе запланировано строительство дорог: Жанаозен-Кендерли-Граница Туркменистана (73 километра) и Курык-Жетибай (64 километра). Наш регион активно развивается, и все это благодаря каждому его жителю, которые вносят свой вклад в процветание области, - было отмечено на мероприятии.
Фото автора. Видео Рашида Исмагилова и @aktau_air
Программу праздничных мероприятий можно посмотреть здесь.