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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:45

Просмотров: 783

День единства народа Казахстана отметили в Актау

По центральным улицам колоннами прошли учащиеся, трудовые коллективы и спортсмены.

Праздничное шествие
Праздничная колонна растянулась на несколько километров. В шествии приняли участие артисты, работники коммунальной сферы, нефтегазодобывающих и многих других предприятий, медицинских организаций, спортсмены, студенты и школьники, представители этнокультурных объединений, молодежных организаций и политических партий. Во время шествия выступали гимнастки и танцоры, домбристы массово исполнили кюй, студенты сложили карту Казахстана из кусочков пазла с названиями городов. Все это могли наблюдать жители и гости Актау.

- Мы всегда ходим на демонстрацию 1 мая и очень любим этот замечательный и добрый праздник. Желаю, чтобы в Казахстане всегда царил мир, люди уважали друг друга, и, конечно, не было войны, - отметила Евгения Миронова, жительница Актау.



Во время демонстрации было отмечено, какой вклад вносят трудящиеся, врачи, артисты и многие другие в социально-экономическое развитие Мангистауской области.

- Создано более четырех тысяч рабочих мест. Запущен первый этап паромного комплекса в порту Курык, вышел на полную мощность автомобильный комплекс, что позволит увеличить перевалку грузов до четырех миллионов тонн. В перспективе запланировано строительство дорог: Жанаозен-Кендерли-Граница Туркменистана (73 километра) и Курык-Жетибай (64 километра). Наш регион активно развивается, и все это благодаря каждому его жителю, которые вносят свой вклад в процветание области, - было отмечено на мероприятии.



Фото автора. Видео Рашида Исмагилова и @aktau_air

Программу праздничных мероприятий можно посмотреть здесь.


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В Актау отметили День единства народа Казахстана


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:55
Mereke qutty bolsyn. Beine jazbany qarasam, kúlimsirep júrgen azamattarymyz sanaýly yeken. Yssy kúnniń astynda júrý ońai yemes yendi. Qalai bolsada, qutty bolsyn!
 
 

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