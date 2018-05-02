Уровень дейтерия в питьевой воде в Актау сравнили с показателями водопроводной воды в Москве

Ранее пробы воды были сданы в лабораторию Санкт-Петербурга и получены следующие результаты:
- Результаты исследования состава опресненной питьевой воды, используемой в водопроводе в жилом районе Актау, несколько отличаются от литературных данных по содержанию дейтерия в воде Каспийского моря (28‰ относительно стандарта VSMOW) и несильно отличаются (на 3,5 процента) от данных по содержанию дейтерия в московской водопроводной воде, - отметили в ФГБУ «ЦСП» Минздрава России.
Данными эпидемиологических исследований по онкологической заболеваемости при длительном потреблении опресненной морской воды населением Актау, как сообщили в учреждении, центр не располагает.
- Подобных данных нет в научной литературе. Вместе с тем имеются многочисленные научные данные о том, что вода с пониженным содержанием дейтерия может снижать риск онкологических заболеваний и рекомендуется в комплексном лечении онкологических больных, - сообщили в ФГБУ «ЦСП» Минздрава России.
Исследования по изучению влияния содержания дейтерия в опресненной морской питьевой воде на организм человека, как подчеркнули в учреждении, только начинаются. Уровень оптимального содержания дейтерия в питьевой воде, с физиолого—гигиенической точки зрения, не установлены.
- В опубликованной статье международного коллектива ученых отмечено, что в пределах природных вариаций содержание в питьевой воде дейтерия может оказывать существенное влияние на здоровье человека, - сообщили в ФГБУ «ЦСП» Минздрава России.
Группа ученых изучает уровень содержания дейтерия в питьевой воде в разных штатах Америки. Исследователи считают, что количество дневного света, колебание температуры воздуха, а также содержание определенных минералов в почве и воде являются взаимодополняющими факторами, влияющими на развитие психологических расстройств.
Ученые считают, что к 2020 году депрессия станет второй по значимости причиной потери трудоспособности. В своих исследованиях они пришли к предварительному выводу, что повышение уровня дейтерия в воде на 10 ppm способствует увеличению распространения депрессии на 1,8 процента.
Питьевая вода, как отметили в ФГБУ «ЦСП» Минздрава России, - это сложный по составу продукт, который оказывает многофункциональное действие на организм человека.
- В связи с чем трудно оценить влияние какого-либо одного фактора (содержание солей, уровень вредных примесей, содержание дейтерия и т.д.) на здоровье человека. Для этого необходимы комплексные гигиенические и эпидемиологические исследования, - подчеркнули в учреждении.
Напомним, в статье, опубликованной на сайте exclusive.kz, израильские ученые «предсказывают» увеличение числа больных онкологией в Актау из-за долгосрочного употребления опресненной морской воды.
Нурлан Джариев, директор ГКП на ПХВ «Мангистауский областной онкологический диспансер», прокомментировал статью и отметил, что причиной роста онкологических заболеваний не может быть «тяжелая» вода. На это, как считает Нурлан Джариев, влияет комплекс причин.
На вопросы Lada.kz о безопасности питьевой воды в Актау ответили в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии.