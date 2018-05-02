В Мангистауской областной больнице назначен новый руководитель

В 1993 году окончил Актюбинский государственный медицинский университет, лечебный факультет.
После окончания ВУЗа работал в Актюбинской городской клинической больнице, хирургом в Уральской клинической больнице, научным сотрудником в Западно-Казахстанской медицинской академии имени М.Оспанова, заведующим хирургическим отделением Западно-Казахстанского онкологического диспансера, ведущим научным сотрудником Казахской государственной медицинской академии в Астане, руководителем центра клеточных технологий и трансплантации Национального научного медицинского центра.
Доктор медицинских наук, профессор Национального научного медицинского центра. Автор 62 научных работ. Отличник здравоохранения Республики Казахстан.
До назначения директором Мангистауской областной больницы работал руководителем Центра клинических испытаний лекарственных препаратов НИИ Кардиологии и внутренних заболеваний (Алматы).
Напомним, с 2016 года Мангистаускую областную больницу возглавлял Нурлан Муханов, который получил должность в службе внутреннего аудита медицинского учреждения.
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