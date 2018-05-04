Место дислокации видеофиксатора «Скат» в Актау планируют менять ежедневно

- Пока полицейские будут использовать в черте города только один прибор, место дислокации которого будет ежедневно меняться. Планируется установка приборов на трассах Актау-Жанаозен, Акшукур-Тельман и на тех участках, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия. Место установки этих приборов будет постоянное, поэтому здесь перед каждым радаром расположат предупреждающую табличку «Ведется видеонаблюдение», - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Приборы «Скат», как сообщили в ведомстве, фиксируют не только нарушение скоростного режима, но и выезд на встречную полосу движения.
- Сведения о нарушениях поступают в процессинговый центр. Позже извещение о штрафе или уведомление о нарушении статьи 596 КоАП РК (Выезд на встречную полосу движения) присылают водителю по почте, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
До конца года видеофиксаторы «Скат» планируют установить по всему городу.
Напомним, ранее водители Актау пожаловались на установку радара на дороге в 9 микрорайоне Актау. Автолюбители обратили внимание на отсутствие предупреждающего табло.
Руслан Лазута, руководитель ОО «Общество Содействия Автомобилистам» (ОСА), отметил, что сотрудникам полиции не нужно ставить предупреждающее табло, так как при установке мобильных (переносных) приборов уведомление о ведении видеозаписи не требуется.
Ранее в полиции рассказали, что стереть информацию о нарушениях с прибора невозможно.