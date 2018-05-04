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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:05

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В Мангистау посчитали прожиточный минимум за апрель

Среднюю величину прожиточного минимума в регионе оценили в 31 931 тенге. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Расходы на продовольственные товары составили в среднем 19 159 тенге. На непродовольственные товары и платные услуги — 12 772 тенге.

Величину прожиточного минимума для ребенка в возрасте до 13 лет оценили в 25 878 тенге. Для юношей до 17 лет сумма прожиточного минимума составила 40 249 тенге, для девушек того же возраста — 30 840 тенге.

Минимальную стоимость потребительской корзины для женщин оценили в 30 056 тенге, для мужчин — 37 910 тенге, для пенсионеров — 29 883 тенге.

Величина прожиточного минимума в Казахстане составила 26 339 тенге.

В структуре прожиточного минимума 17,4% составили расходы на покупку мяса и рыбы, 11% - овощей и фруктов, 18% - молочные и масложировые продукты, яйца. Доля расходов на покупку хлеба составила 6,9%. На покупку сахара, чая и специй приходится 1,7% от прожиточного минимума.

Напомним, по уровню бедности в сельской местности Мангистауская область заняла второе место по итогам 2017 года. Доходы ниже уровня прожиточного минимума имели 5% сельского населения региона.


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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:41
И здесь мы впереди.
Даже при существующей методике подсчета прожиточного минимума, у нас фактический прожиточный минимум выше.
Почему же это не учитывает существующий закон?
Или у нас везде закон "температура больных в среднем по поликлинике"?
 
 

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