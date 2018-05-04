В Мангистау посчитали прожиточный минимум за апрель

Величину прожиточного минимума для ребенка в возрасте до 13 лет оценили в 25 878 тенге. Для юношей до 17 лет сумма прожиточного минимума составила 40 249 тенге, для девушек того же возраста — 30 840 тенге.
Минимальную стоимость потребительской корзины для женщин оценили в 30 056 тенге, для мужчин — 37 910 тенге, для пенсионеров — 29 883 тенге.
Величина прожиточного минимума в Казахстане составила 26 339 тенге.
В структуре прожиточного минимума 17,4% составили расходы на покупку мяса и рыбы, 11% - овощей и фруктов, 18% - молочные и масложировые продукты, яйца. Доля расходов на покупку хлеба составила 6,9%. На покупку сахара, чая и специй приходится 1,7% от прожиточного минимума.
Напомним, по уровню бедности в сельской местности Мангистауская область заняла второе место по итогам 2017 года. Доходы ниже уровня прожиточного минимума имели 5% сельского населения региона.