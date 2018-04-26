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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:01

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Исследование: За чертой бедности проживает 5% сельского населения Мангистау

По уровню бедности в сельской местности Мангистауская область заняла второе место по итогам 2017 года. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Регионом с наибольшей долей сельских жителей, проживающих за чертой бедности, стала Южно-Казахстанская область (7,9%). На втором месте – Мангистауская область (5%). На третьем месте – Карагандинская и Атырауская области. Доходы ниже прожиточного минимума в этих регионах имеют 4,9% сельского населения, сообщает Комитет.

По среднему уровню бедности первое место заняла Южно-Казахстанская область (5%). На втором месте – Жамбылская и Северо-Казахстанская области (3,5%). Третье место занимает Мангистауская область (3,3%).

Самый низкий уровень бедности зарегистрирован в Астане (0,8%).

В Казахстане доход ниже уровня прожиточного минимума в 2017 году имели 2,6% населения.

Напомним, по итогам IV квартала 2017 года Мангистауская область занимала второе место в республике по уровню бедности. Доходы ниже прожиточного минимума имели почти 22 тысячи жителей региона (3,3%).

По итогам III квартала Мангистауская область занимала четвертое место в Казахстане при том же уровне бедности - 3,3%.

Прожиточный минимум в марте 2018 года оценили в 31 574 тенге.


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