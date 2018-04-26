Исследование: За чертой бедности проживает 5% сельского населения Мангистау

По среднему уровню бедности первое место заняла Южно-Казахстанская область (5%). На втором месте – Жамбылская и Северо-Казахстанская области (3,5%). Третье место занимает Мангистауская область (3,3%).
Самый низкий уровень бедности зарегистрирован в Астане (0,8%).
В Казахстане доход ниже уровня прожиточного минимума в 2017 году имели 2,6% населения.
Напомним, по итогам IV квартала 2017 года Мангистауская область занимала второе место в республике по уровню бедности. Доходы ниже прожиточного минимума имели почти 22 тысячи жителей региона (3,3%).
По итогам III квартала Мангистауская область занимала четвертое место в Казахстане при том же уровне бедности - 3,3%.
Прожиточный минимум в марте 2018 года оценили в 31 574 тенге.
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