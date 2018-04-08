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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 187

В Мангистау средний прожиточный минимум оценили в 31 574 тенге

За месяц стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимого для обеспечения жизнедеятельности выросла на 0,9 процента. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Иллюстративное фото с сайта tatprofavtodor.ru
Доля расходов на рыбу и мясные продукты в структуре прожиточного минимума занимает 17,4 процента. Плодоовощные культуры и фрукты — 10,8 процента. Молочные, масложировые продукты и яйца — 18 процентов. Хлеб и крупа — 7,1 процента. Сахар, чай и специи — 1,7 процента.

Средний уровень прожиточного минимума в марте оценили в 31 574 тенге. Из них 18 944 тенге — продовольственные товары и 12 630 - непродовольственные.

Прожиточный минимум детей до 13 лет составил 25 528 тенге. Юношей от 14 до 18 лет - 39 810 тенге, девушек того же возраста — 30 504 тенге. Уровень прожиточного минимума для мужчины оценили в 37 502 тенге, женщин — 29 773 тенге, пенсионеров и пожилых людей — 29 560 тенге.

Средний уровень прожиточного минимума в Казахстане составил 26 196 тенге.

Напомним, цены на товары и услуги в Мангистау по итогам марта выросли в среднем на 0,4 процента.

Покупательная способность доходов жителей региона снизилась по итогам 2017 года на 10,2 процента. Мангистауская область стала единственным регионом, где зафиксировано снижение уровня среднедушевых номинальных доходов.


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Комментарии ( 2 )

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 Lisi4ka (Посетители) Сегодня, 13:19
Хочу поздравить всех со светлым праздником Пасхи! Пожелать всем мира и добра! P.s. Пишу здесь, т.к нет новостей про сегодняшний праздник
 
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 13:08
Прожиточный минимум в Казахстане с 1 января 2018 г. составляет 28 284 т


Зачем депутатам зарплата в 500 тысяч, если они утверждают, что можно запросто прожить на
установленный ими же,нам, прожиточный минимум?Вот и установить им оклады прожиточного минимума.Пусть "жируют" lol
 
 

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