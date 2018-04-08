В Мангистау средний прожиточный минимум оценили в 31 574 тенге

Средний уровень прожиточного минимума в марте оценили в 31 574 тенге. Из них 18 944 тенге — продовольственные товары и 12 630 - непродовольственные.
Прожиточный минимум детей до 13 лет составил 25 528 тенге. Юношей от 14 до 18 лет - 39 810 тенге, девушек того же возраста — 30 504 тенге. Уровень прожиточного минимума для мужчины оценили в 37 502 тенге, женщин — 29 773 тенге, пенсионеров и пожилых людей — 29 560 тенге.
Средний уровень прожиточного минимума в Казахстане составил 26 196 тенге.
Напомним, цены на товары и услуги в Мангистау по итогам марта выросли в среднем на 0,4 процента.
Покупательная способность доходов жителей региона снизилась по итогам 2017 года на 10,2 процента. Мангистауская область стала единственным регионом, где зафиксировано снижение уровня среднедушевых номинальных доходов.