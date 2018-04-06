Цены на товары и услуги в Мангистау в марте повысились в среднем на 0,4%

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Сбор информации о ценах производится непосредственно в местах реализации товара (услуги) регистраторами цен. Фиксируются цены на товары, оплаченные наличностью в день проведения обследования, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку.

Цены на продовольственные товары, по сообщению Комитета, поднялись в среднем на 0,6% за месяц.- Цены на булочные и мучные кондитерские изделия повысились на 0,1%, мясо и птица подорожали на 0,6%, рыба и морепродукты - на 1,3%, молочные изделия, сыр и яйца - на 0,3%, овощи - на 2,8%, фрукты - на 1,7%, овощи - на 0,9%, сахар-песок - на 3,8%, - сообщает Комитет.На 2,8% подешевели крупы.Цены на непродовольственные товары поднялись на 0,4%.Цены на одежду и обувь повысились на 0,4%. Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%. Моющие и чистящие средства - на 0,3%.Платные услуги подорожали за месяц на 0,2%Цены на услуги здравоохранения повысились на 0,2%, транспортные услуги - на 1,2%, разные товары и услуги - на 0,2%.К декабрю 2017 года цены на продовольственные товары повысились в среднем на 2,2%. На непродовольственные товары - на 1,5%. Платные услуги подорожали на 1,2%.Напомним, по сообщению аналитического портала Finprom.kz, покупательная способность номинальных доходов жителей Мангистауской области по итогам 2017 года снизилась на 10,2%.По итогам марта 2018 года, Актау удерживает лидерство по ценам на шесть основных видов продуктов питания: хлеб, вермишель, сливочное и подсолнечное масло, картофель, белокочанная капуста.