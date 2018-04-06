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ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 16:54

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Цены на товары и услуги в Мангистау в марте повысились в среднем на 0,4%

Об изменении цен сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики РК.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Цены на продовольственные товары, по сообщению Комитета, поднялись в среднем на 0,6% за месяц.

- Цены на булочные и мучные кондитерские изделия повысились на 0,1%, мясо и птица подорожали на 0,6%, рыба и морепродукты - на 1,3%, молочные изделия, сыр и яйца - на 0,3%, овощи - на 2,8%, фрукты - на 1,7%, овощи - на 0,9%, сахар-песок - на 3,8%, - сообщает Комитет.
На 2,8% подешевели крупы.

Цены на непродовольственные товары поднялись на 0,4%.

Цены на одежду и обувь повысились на 0,4%. Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%. Моющие и чистящие средства - на 0,3%.
Платные услуги подорожали за месяц на 0,2%

Цены на услуги здравоохранения повысились на 0,2%, транспортные услуги - на 1,2%, разные товары и услуги - на 0,2%.
К декабрю 2017 года цены на продовольственные товары повысились в среднем на 2,2%. На непродовольственные товары - на 1,5%. Платные услуги подорожали на 1,2%.

Примечание:

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Напомним, по сообщению аналитического портала Finprom.kz, покупательная способность номинальных доходов жителей Мангистауской области по итогам 2017 года снизилась на 10,2%.

По итогам марта 2018 года, Актау удерживает лидерство по ценам на шесть основных видов продуктов питания: хлеб, вермишель, сливочное и подсолнечное масло, картофель, белокочанная капуста.


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