Итоги-2017: Мангистау назвали единственным регионом с зафиксированным снижением среднедушевых номинальных доходов

- Покупательная способность показывает, сколько среднестатистический потребитель может купить на определённую сумму денег товаров и услуг при существующем уровне цен.



- Все поступления денег населению от предприятий и организаций всех форм собственности, в том числе безналичные перечисления.



- Реальный доход представляет собой количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый доход в течение определенного периода.

