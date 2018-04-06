Итоги-2017: Мангистау назвали единственным регионом с зафиксированным снижением среднедушевых номинальных доходов

- По уровню сренедушевых номинальных доходов Мангистауская область заняла четвертое место. Зафиксирован спад на 4,2%. Это единственный регион, где показатель ушел в минус, - сообщает Finprom.kz.
Покупательная способность номинальных доходов жителей Мангистау снизилась на 10,2%.
Лидером по уровню среднедушевых номинальных доходов стала Атырауская область. Годовой уровень среднедушевых номинальных доходов составил 1 743 694 тенге. Рост составил 1,8%. Покупательная способность снизилась на 6,4%.
Самый низкий уровень среднедушевых номинальных доходов по итогам 2017 года зафиксирован в Южно-Казахстанской области — 532 407 тенге. Рост за год составил 2,9%. Покупательная способность снизилась на 4,4%.
Среднедушевой номинальный доход в Казахстане оценили в 978 345 тенге. Рост за год составил 6,5%. Покупательная способность снизилась на 0,9%.
Что такое покупательная способность?
Что такое номинальный доход?
Что такое реальный доход?
Напомним, по итогам IV квартала 2017 года Мангистауская область заняла второе место в республике по уровню бедности. Из 662 тысяч человек, проживающих в Мангистауской области, доходы ниже уровня прожиточного минимума имеют более 21 тысячи человек.
В регионе зарегистрировано наименьшее число безработных казахстанцев.
Мангистауская область остается в пятерке самых закредитованных регионов. На одного заемщика в области в среднем приходится 598 000 тенге при среднереспубликанском уровне в 350 000 тенге.