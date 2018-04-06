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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:56

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Итоги-2017: Мангистау назвали единственным регионом с зафиксированным снижением среднедушевых номинальных доходов

За год показатель снизился на 4,2%. Об этом сообщает портал Finprom.kz.

Фото Лианы Рязанцевой
В 2017 году сумма среднедушевых номинальных доходов жителей Мангистау составила 1 304 260 тенге. В 2016 году — 1 361 512 тенге.

- По уровню сренедушевых номинальных доходов Мангистауская область заняла четвертое место. Зафиксирован спад на 4,2%. Это единственный регион, где показатель ушел в минус, - сообщает Finprom.kz.

Покупательная способность номинальных доходов жителей Мангистау снизилась на 10,2%.

Итоги-2017: Мангистау назвали единственным регионом с зафиксированным снижением среднедушевых номинальных доходов


Лидером по уровню среднедушевых номинальных доходов стала Атырауская область. Годовой уровень среднедушевых номинальных доходов составил 1 743 694 тенге. Рост составил 1,8%. Покупательная способность снизилась на 6,4%.

Самый низкий уровень среднедушевых номинальных доходов по итогам 2017 года зафиксирован в Южно-Казахстанской области — 532 407 тенге. Рост за год составил 2,9%. Покупательная способность снизилась на 4,4%.

Среднедушевой номинальный доход в Казахстане оценили в 978 345 тенге. Рост за год составил 6,5%. Покупательная способность снизилась на 0,9%.

Что такое покупательная способность?

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Что такое номинальный доход?

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Что такое реальный доход?

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Напомним, по итогам IV квартала 2017 года Мангистауская область заняла второе место в республике по уровню бедности. Из 662 тысяч человек, проживающих в Мангистауской области, доходы ниже уровня прожиточного минимума имеют более 21 тысячи человек.

В регионе зарегистрировано наименьшее число безработных казахстанцев.

Мангистауская область остается в пятерке самых закредитованных регионов. На одного заемщика в области в среднем приходится 598 000 тенге при среднереспубликанском уровне в 350 000 тенге.


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