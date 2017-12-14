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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:58

Просмотров: 1241

По уровню бедности Мангистауская область занимает четвертое место в республике

Доходы ниже уровня прожиточного минимума в III квартале 2017 года получали более 21 тысячи жителей Мангистау. Об этом сообщает Комитет по статистике министерства Национальной экономики РК.

Фото Рашида Исмагилова
Уровень бедности в регионе, согласно данным Комитета по статистике, за III квартал составил 3,3%. Это на 0,2% больше, чем во II квартале 2017 года и на 0,5% больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.

По уровню бедности Мангистауская область занимает четвертое место в республике


Самый высокий уровень бедности зафиксирован в Южно-Казахстанской области. Доходы ниже прожиточного минимума здесь имеют 4,7% населения, или более 137 тысяч человек.

На втором месте Северо-Казахстанская область (4,1%), на третьем месте - Жамбылская область (3,5%).

Самый низкий уровень бедности в Астане. За чертой бедности в столице проживает 0,8% населения, или более восьми тысяч человек.

В Мангистауской области, по данным департамента по статистике на 1 ноября, проживают 657 тысяч человек. Уровень безработицы в III квартале составил 4,9%. Средняя заработная плата в III квартале составила 260 591 тенге.

Стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в ноябре 2017 года оценили в 28 199 тенге.

По данным Комитета по статистике, за II квартал 2017 года в Мангистау за чертой бедности проживало 3,1% населения, или более 20 тысяч человек.


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Комментарии ( 9 )

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Ёж (Посетители) Сегодня, 16:56
Цитата: КореннойОралман
Чувствуете разницу?

Не чуствую. Нефтяники в той же опе, что и шахтеры. Просто, там пока не стреляли.
 
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 16:54
Ёж,
врядли, все же это соврешенно разные отрасли, в нефтянке повыше з/п будут, да и не сравнить с шахтерами.
Что просят шахтеры - думаю не найдется ни одного человека, который бы их не поддержал и не согласился бы. Вот за них, действительно переживают все и поддерживают абсолютное большинство.
Чувствуете разницу?
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 16:27
Думаю, что за шахтерами поднимут голову нефтяники. Пришло время браться за вилы и топоры?
 
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  • Ёж
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 16:19
Если народ бедный, то у кого же тогда воруют??? dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ёж
 Seregasheva74 (Посетители) Сегодня, 15:50
Что за сказки 260591 тенге средняя зарплата, редакция чушь не пишите, бальшинство получают не более 150000...,
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ёж
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 15:20
Это для бастующих карагандинцев опубликовали. Типа "у вас жизнь лучше всех в стране". А нефтянные региона бедные-бедные.
 
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  • Ёж
 alexg (Посетители) Сегодня, 14:40
Быз мыктымыз
 
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  • nadiuna
  • Ёж
 Едрапед (Посетители) Сегодня, 13:44
Интересно, как они это считают?

Государство упорно пытается делать вид, что оно мне Родина
 
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  • alexg
  • vlad75
 madeka0 (Посетители) Сегодня, 13:23
бедные, зато скока мяска едим tost uhmylka
 
 

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