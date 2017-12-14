По уровню бедности Мангистауская область занимает четвертое место в республике

Самый высокий уровень бедности зафиксирован в Южно-Казахстанской области. Доходы ниже прожиточного минимума здесь имеют 4,7% населения, или более 137 тысяч человек.
На втором месте Северо-Казахстанская область (4,1%), на третьем месте - Жамбылская область (3,5%).
Самый низкий уровень бедности в Астане. За чертой бедности в столице проживает 0,8% населения, или более восьми тысяч человек.
В Мангистауской области, по данным департамента по статистике на 1 ноября, проживают 657 тысяч человек. Уровень безработицы в III квартале составил 4,9%. Средняя заработная плата в III квартале составила 260 591 тенге.
Стоимость минимального набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, в ноябре 2017 года оценили в 28 199 тенге.
По данным Комитета по статистике, за II квартал 2017 года в Мангистау за чертой бедности проживало 3,1% населения, или более 20 тысяч человек.