Скончался журналист газеты «Лада» и главный редактор «Экспресс-К» Тимур Неталиев

Тимур Неталиев - это творческий псевдоним Бахтияра Бекмаганбетова. Более двадцати лет назад он начал карьеру журналиста в редакции «Лада», а до этого преподавал в школе.Искренность, честность и блестящее владение словом позволяли ему затронуть самые сокровенные уголки человеческих душ. Тимур мог стать родным для чужих людей, утешить горюющих и разделить радость со счастливыми. Он был мастером слова и, уже работая в «Экспресс-К», был удостоен высокого звания «Золотое перо».Он стал легендой нашего издания и примером для начинающих журналистов. Мы потеряли друга, для которого понятие чести и человеческого достоинства было непременным условием жизни.Редакция газеты «Лада» выражает соболезнования родным и близким Бахтияра Бекмаганбетова (Тимура Неталиева).