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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 353

Скончался журналист газеты «Лада» и главный редактор «Экспресс-К» Тимур Неталиев

Наш коллега и главный редактор газеты «Экспресс-К» ушел из жизни сегодня, 4 мая, в Астане. Ему был 51 год.

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
Тимур Неталиев - это творческий псевдоним Бахтияра Бекмаганбетова. Более двадцати лет назад он начал карьеру журналиста в редакции «Лада», а до этого преподавал в школе.

Искренность, честность и блестящее владение словом позволяли ему затронуть самые сокровенные уголки человеческих душ. Тимур мог стать родным для чужих людей, утешить горюющих и разделить радость со счастливыми. Он был мастером слова и, уже работая в «Экспресс-К», был удостоен высокого звания «Золотое перо».

Он стал легендой нашего издания и примером для начинающих журналистов. Мы потеряли друга, для которого понятие чести и человеческого достоинства было непременным условием жизни.

Редакция газеты «Лада» выражает соболезнования родным и близким Бахтияра Бекмаганбетова (Тимура Неталиева).

Скончался журналист газеты «Лада» и главный редактор «Экспресс-К» Тимур Неталиев


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Комментарии ( 3 )

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ДухLess (Посетители) Сегодня, 16:34
Слов нет... Искренние соболезнования родным и близким, газете "Лада"... Много солнца в тебе было, Тимур... Покойся с миром

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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Модератор 4 (Главные редакторы) Сегодня, 16:26
Светик,
51 год
 
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Светик (Посетители) Сегодня, 16:21
А что с ним случилось? Он же вроде молодой? Сколько лет ему было?
 
 

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