За нарушение правил парковки за полмесяца в Актау эвакуировали 42 машины

12.1 Остановка и стоянка транспортных средств допускаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии - на проезжей части дороги у ее края.



На левой стороне дороги остановка и стоянка допускаются в населенных пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и дорогах с односторонним движением (грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн на левой стороне дорог с односторонним движением допускается лишь остановка для загрузки или разгрузки).



12.2 Ставить транспортное средство на проезжей части дороги разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части дороги, за исключением тех мест, конфигурация (местное уширение проезжей части дороги) которых допускает иное расположение транспортных средств. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.



Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью дороги, с полным или частичным заездом на него, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам при условии, что это не будет препятствовать движению пешеходов.



12.3. Стоянка в целях длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.



12.4. Остановка запрещается:



- в непосредственной близости от трамвайных путей, если это создает помехи движению трамваев;

- на железнодорожных переездах, в тоннелях;

- на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними (независимо от количества полос);

- в местах, где расстояние между остановившимся транспортным средством и сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части дороги) или противоположным краем проезжей части дороги, или стоящим у противоположного края проезжей части дороги транспортным средством меньше трех метров, если это создает помехи движению транспортных средств;

- на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними;

- на проезжей части дороги вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее ста метров хотя бы в одном направлении;

- на пересечении проезжих частей дорог и ближе тридцати метров от края пересекаемой проезжей части дороги, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу; на остановочных площадках и ближе пятнадцати метров к ним, а при их отсутствии - ближе пятнадцати метров от указателя остановки маршрутных транспортных средств или такси;

- в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или создаст помехи для движения других транспортных средств (заторы) и пешеходов;

- на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках.



12.5. Стоянка запрещается:



- в местах, где запрещена остановка;

- на эстакадах, мостах, путепроводах;

- вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1;

- ближе 50 метров от железнодорожных переездов;

- механических транспортных средств с работающим двигателем в населенных пунктах, если это создает неудобства жителям;

- на клумбах, газонах, детских и спортивных площадках.



12.6 При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель принимает все необходимые меры для отвода транспортного средства из этих мест.



12.7 Запрещается открывать двери транспортного средства, оставлять их открытыми или выходить на проезжую часть дороги, не убедившись, что это не создаст помехи или опасности для других участников движения.

1. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, - влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей.



2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.