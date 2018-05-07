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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 09:29

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За нарушение правил парковки за полмесяца в Актау эвакуировали 42 машины

В отношении водителей составлены административные протоколы по части 1 статьи 601 КоАП РК. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Работа эвакуатора во время рейда с журналистами. Фото Сергея Кораблева из архива Lada.kz
С 15 по 30 апреля, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау, эвакуировано 42 автомобиля, припаркованных в неположенных местах. С 1 по 3 мая — 14 машин.

Эвакуированные автомобили водворяют на штрафную стоянку. Владельцы, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, могут забрать автомобили после оплаты административного штрафа в три МРП (7 215 тенге).

Специальный транспорт, как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, выезжает на городские улицы ежедневно.

Полицейский, который выявил нарушение правил парковки, как ранее рассказали в полиции, не обязан ожидать или искать владельца автомобиля.

- Действия сотрудника полиции фиксируются на персональный видеорегистратор. Составляется акт и машину эвакуируют, - ранее сообщил Бакыт Хайруллин, начальник штаба дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы УВД Актау.

Что делать водителю, если машину эвакуировали без его ведома?

- Если транспортное средство эвакуировали без вашего ведома, не нужно паниковать. Необходимо позвонить по номеру телефона: 102. Государственный номерной знак, цвет, марка и место эвакуации фиксируются в Центре оперативного управления ДВД Мангистауской области. После уплаты штрафа водитель вправе забрать транспорт со штрафстоянки, - рассказал Бакыт Хайруллин.

Эвакуацию автомобилей очевидцы неоднократно снимали на видео.





ДЛЯ СПРАВКИ. ПДД РК: Остановка и стоянка

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Статья 601 КоАП РК: Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги

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