Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров встретил свой день рождения на корабле в Актау

- Жаксылык Амиралыулы - не просто олимпийский чемпион, он человек, достойный подражания. Ведь звезда казахстанского спорта известен не только как спортсмен, но и как истинный патриот нашей родины, делающий все для ее процветания, - подчеркнул Канат Ниязбеков.
Жаксылык Ушкемпиров посетил военные корабли в день своего рождения - 6 мая ему исполнилось 67 лет.
- Знаете, ребята, приятно встретить день рождения среди настоящих мужчин, спортсменов и профессионалов своего дела. Горжусь вами, моряки! – сказал почетный гость.
Напомним, олимпийский чемпион принял участие в общегородской зарядке, которая прошла 5 мая на набережной 14 микрорайона Актау. Днем ранее в Актау стартовал международный турнир по греко-римской борьбе на призы Жаксылыка Ушкемпирова.
Для справки. Жаксылык Ушкемпиров: