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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 430

Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров встретил свой день рождения на корабле в Актау

На военно-морском пирсе в Актау чемпиона Игр 1980 года встретил капитан первого ранга Канат Ниязбеков, командир войсковой части №29011. Об этом сообщили в пресс-службе войсковой части.

Олимпийский чемпион на корабле. Фото предоставлено в/ч 29011
Военные моряки вручили олимпийскому чемпиону по борьбе морскую тельняшку и кепи.

Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров встретил свой день рождения на корабле в Актау


- Жаксылык Амиралыулы - не просто олимпийский чемпион, он человек, достойный подражания. Ведь звезда казахстанского спорта известен не только как спортсмен, но и как истинный патриот нашей родины, делающий все для ее процветания, - подчеркнул Канат Ниязбеков.

Жаксылык Ушкемпиров посетил военные корабли в день своего рождения - 6 мая ему исполнилось 67 лет.

- Знаете, ребята, приятно встретить день рождения среди настоящих мужчин, спортсменов и профессионалов своего дела. Горжусь вами, моряки! – сказал почетный гость.

Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров встретил свой день рождения на корабле в Актау


Напомним, олимпийский чемпион принял участие в общегородской зарядке, которая прошла 5 мая на набережной 14 микрорайона Актау. Днем ранее в Актау стартовал международный турнир по греко-римской борьбе на призы Жаксылыка Ушкемпирова.

Для справки. Жаксылык Ушкемпиров:

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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:33
Týģan kúnińizben Jaqsylyq aģa
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
 СаМ (Посетители) Сегодня, 12:16
Светлый человек и наши моряки молодцы!
 
 

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