«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Мая
+26...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.99 KZT
  • €1 = 393.37 KZT
  • 1 RUB = 5.19 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 382

В Актау прошла утренняя зарядка со звездами казахстанского спорта

Участие в оздоровительном мероприятии приняли именитые представители греко-римской борьбы, чемпионы мира и призеры олимпийских игр – Жаксылык Ушкемпиров и Даулет Турлыханов, а также жители Актау.

Зарядка с олимпийскими чемпионами в Актау
В Актау 4 мая стартовал международный турнир на призы олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова. В рамках соревнований именитый спортсмен встретился с мангистаусцами на набережной Актау.

- Сегодня у нашей молодежи есть возможность заниматься спортом с раннего детства, стать известными спортсменами и прославить свою страну. Поэтому мы – спортсмены - тоже делаем свой вклад. Мы организовываем различные соревнования и стараемся часто приезжать в разные области, отдаленные районы страны. Мы хотим, чтобы молодежь видела наших известных спортсменов и понимала, что в нашей стране они могут всего достичь своим упорством и трудом. Благодарю мангистаусцев за теплый прием и хочу пожелать, чтобы уже в ближайшем будущем в вашей области появился свой олимпийский чемпион в таком виде спорта, как греко-римская борьба, - сказал Жаксылык Ушкемпиров.

Кроме Жаксылыка Ушкемпирова в спортивном мероприятии принимал участие Даулет Турлыханов, президент совета азиаткой борьбы, семикратный чемпион СССР по греко-римской борьбе, призер азиатских и мировых игр, серебряный призер XXIV олимпийских игр, Юрий Мельниченко, чемпион XXVI олимпийских игр, чемпион мира, трехкратный чемпион Азии, вице-президент федерации и ассоциации борьбы, а также другие известные спортсмены.

Жаксылык Ушкемпиров – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР, первый этнический казах – олимпийский чемпион, чемпион мира. 



Скриншот видео. Видео aktau_akimat


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика