В Актау прошла утренняя зарядка со звездами казахстанского спорта

В Актау 4 мая стартовал международный турнир на призы олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова. В рамках соревнований именитый спортсмен встретился с мангистаусцами на набережной Актау.- Сегодня у нашей молодежи есть возможность заниматься спортом с раннего детства, стать известными спортсменами и прославить свою страну. Поэтому мы – спортсмены - тоже делаем свой вклад. Мы организовываем различные соревнования и стараемся часто приезжать в разные области, отдаленные районы страны. Мы хотим, чтобы молодежь видела наших известных спортсменов и понимала, что в нашей стране они могут всего достичь своим упорством и трудом. Благодарю мангистаусцев за теплый прием и хочу пожелать, чтобы уже в ближайшем будущем в вашей области появился свой олимпийский чемпион в таком виде спорта, как греко-римская борьба, - сказал Жаксылык Ушкемпиров.Кроме Жаксылыка Ушкемпирова в спортивном мероприятии принимал участие Даулет Турлыханов, президент совета азиаткой борьбы, семикратный чемпион СССР по греко-римской борьбе, призер азиатских и мировых игр, серебряный призер XXIV олимпийских игр, Юрий Мельниченко, чемпион XXVI олимпийских игр, чемпион мира, трехкратный чемпион Азии, вице-президент федерации и ассоциации борьбы, а также другие известные спортсмены.Жаксылык Ушкемпиров – заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР, первый этнический казах – олимпийский чемпион, чемпион мира.