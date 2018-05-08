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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 4

«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау

В Мангистау проживают 22 ветерана Великой Отечественной войны. Эти люди, не жалевшие своих сил и здоровья, готовые отдать жизнь в тех страшных битвах,
живут сейчас рядом с нами. У нас, за чьи свободу и счастье боролись солдаты Великой Отечественной, есть возможность услышать историю Победы из первых уст. Из уст тех, кто сражался, проливал свою кровь, мерз в окопах ради будущего своих родных и всего мира. Не жалейте на ветеранов ни времени, ни сил, они это заслужили!

Фото автора
Асан Айтмагамбетов - 1925 года рождения.


«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау


Призван на военную службу в 1942 году. Был отправлен на Первый Украинский фронт. Воевал в составе Второго Белорусского фронта. Участвовал в форсировании реки Одер. Освобождал несколько немецких городов. Награжден благодарственными грамотами, орденом «Славы III степени», медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Бисен Бокаев - 1923 года рождения.


«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау


Призван в действующую армию в 1942 году. В 1942-44 годах служил в погранвойсках. С апреля 1944 года воевал на Втором Украинском фронте. Участвовал в Ясско-Кишеневской операции и в боях за освобождение Бессарабии, Румынии и Венгрии. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Маршала Советского Союза Жукова».

Нух Капиз - 1925 года рождения.


«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау


Призван в январе 1943 года. Воевал на Первом, Втором и Третьем Украинских фронтах. Был артиллеристом. Победу встретил в Бреслау. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Даражат Кожанов - 1926 года рождения.


«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау


Призван из Гурьевской области в 1943 году. Был командиром отделения в 498-ом зенитно-артиллерийском полку. В 1944 году воевал на территории Польши. В 1945 году участвовал в боях за взятие Берлина. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны», медалями за «Освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «Маршала Советского Союза Жукова».

Каир Кыдырбаев - 1922 года рождения.


«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау


Воевал с 1941 по 1945 годы. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Воевал в составе Первого Белорусского фронта. Три ранения, две контузии. В 1945 году вернулся домой. Награжден орденом «Великой Отечественной Войны I степени», медалью «За отвагу».

Василий Лазаренко - 1928 года рождения.


«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау


Призван в действующую армию в 1945 году, воевал на Украинском фронте в составе 1074 стрелкового полка 314-стрелковой дивизии. Принимал участие в боях за освобождение стран Восточной Европы. День Победы встретил в Чехословакии. До 1952 года служил в Австрии.
Награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Славы III степени», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Сабиргали Муржиков - 1923 года рождения.


«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау


Призван в июле 1941 года. Участвовал в боях на Таманском полуострове, в Новороссийске. Был ранен и направлен в госпиталь. В 1943 году освобождал Смоленск. В 1944 году вновь получил тяжелое ранение. В марте 1945 года демобилизован из Красной Армии. Награжден орденами «Славы II и III степени», «Отечественной войны I степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Алуадин Оракулы - 1925 года рождения.


«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау


Призван 15 января 1943 года. В августе 1943 года в составе 272–го стрелкового полка 90-ой гвардейской дивизии он попал в самый центр ожесточенных сражений, под Орлом, Курском, Белгородом. Участвовал в битве на Курской дуге, где был тяжело ранен. Награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Славы III степени», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» и др.

Василий Салазкин - 1927 года рождения.


«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау


Воевал на Первом Дальневосточном фронте в звании младшего сержанта. Был награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Маршала Советского Союза Жукова».

Станислав Сухонос - 1928 года рождения.


«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау


Подростком сбежал на фронт, в 1944 году был зачислен юнгой-мотористом катера «Морской охотник 338» первого Краснознаменного Новороссийского дивизиона охотников за вражескими подводными лодками. После окончания войны продолжил службу на флоте, осуществлял поиск затонувших судов. Демобилизован в 1952 году. Награжден орденами и медалями.

Камка Умбеталина - 1923 года рождения.


«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау


Призвана 26 июля в 1942 году. Служила в девятой воздушной армии на Первом Дальневосточном фронте. Участвовала в боевых вылетах во время войны с Японией. Награждена орденом «Отечественной войны», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «За победу над Японией», «Маршала Советского Союза Жукова», юбилейными медалями.

В распоряжении редакции «Лады», к сожалению, нет фотографий всех ветеранов ВОВ, живущих в Мангистау. Но мы решили, что будет несправедливо не упомянуть их имена - Сауирбай Базарбаев, Стефан Безъязычный, Тенесбай Еесегенов, Айберген Жузбаев, Ольга Заривняк, Ибрахим Мамбетулы, Дмитрий Петряков, Тлембай Тетбайулы, Кубир Тлешов, Медресин Умирзаков, Абдула Утаев.

Напомним, на фронт в годы Великой Отечественной войны, по данным государственного архива Мангистауской области ушли более шести тысяч жителей региона, четыре тысячи из них не вернулись.


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