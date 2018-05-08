«Их оставалось только ...»: Ветераны Мангистау

Призван на военную службу в 1942 году. Был отправлен на Первый Украинский фронт. Воевал в составе Второго Белорусского фронта. Участвовал в форсировании реки Одер. Освобождал несколько немецких городов. Награжден благодарственными грамотами, орденом «Славы III степени», медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
Призван в действующую армию в 1942 году. В 1942-44 годах служил в погранвойсках. С апреля 1944 года воевал на Втором Украинском фронте. Участвовал в Ясско-Кишеневской операции и в боях за освобождение Бессарабии, Румынии и Венгрии. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Маршала Советского Союза Жукова».
Призван в январе 1943 года. Воевал на Первом, Втором и Третьем Украинских фронтах. Был артиллеристом. Победу встретил в Бреслау. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Призван из Гурьевской области в 1943 году. Был командиром отделения в 498-ом зенитно-артиллерийском полку. В 1944 году воевал на территории Польши. В 1945 году участвовал в боях за взятие Берлина. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны», медалями за «Освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «Маршала Советского Союза Жукова».
Воевал с 1941 по 1945 годы. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Воевал в составе Первого Белорусского фронта. Три ранения, две контузии. В 1945 году вернулся домой. Награжден орденом «Великой Отечественной Войны I степени», медалью «За отвагу».
Призван в действующую армию в 1945 году, воевал на Украинском фронте в составе 1074 стрелкового полка 314-стрелковой дивизии. Принимал участие в боях за освобождение стран Восточной Европы. День Победы встретил в Чехословакии. До 1952 года служил в Австрии.
Награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Славы III степени», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».
Сабиргали Муржиков - 1923 года рождения.
Призван в июле 1941 года. Участвовал в боях на Таманском полуострове, в Новороссийске. Был ранен и направлен в госпиталь. В 1943 году освобождал Смоленск. В 1944 году вновь получил тяжелое ранение. В марте 1945 года демобилизован из Красной Армии. Награжден орденами «Славы II и III степени», «Отечественной войны I степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».
Алуадин Оракулы - 1925 года рождения.
Призван 15 января 1943 года. В августе 1943 года в составе 272–го стрелкового полка 90-ой гвардейской дивизии он попал в самый центр ожесточенных сражений, под Орлом, Курском, Белгородом. Участвовал в битве на Курской дуге, где был тяжело ранен. Награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Славы III степени», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» и др.
Воевал на Первом Дальневосточном фронте в звании младшего сержанта. Был награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Маршала Советского Союза Жукова».
Подростком сбежал на фронт, в 1944 году был зачислен юнгой-мотористом катера «Морской охотник 338» первого Краснознаменного Новороссийского дивизиона охотников за вражескими подводными лодками. После окончания войны продолжил службу на флоте, осуществлял поиск затонувших судов. Демобилизован в 1952 году. Награжден орденами и медалями.
Призвана 26 июля в 1942 году. Служила в девятой воздушной армии на Первом Дальневосточном фронте. Участвовала в боевых вылетах во время войны с Японией. Награждена орденом «Отечественной войны», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945», «За победу над Японией», «Маршала Советского Союза Жукова», юбилейными медалями.
В распоряжении редакции «Лады», к сожалению, нет фотографий всех ветеранов ВОВ, живущих в Мангистау. Но мы решили, что будет несправедливо не упомянуть их имена - Сауирбай Базарбаев, Стефан Безъязычный, Тенесбай Еесегенов, Айберген Жузбаев, Ольга Заривняк, Ибрахим Мамбетулы, Дмитрий Петряков, Тлембай Тетбайулы, Кубир Тлешов, Медресин Умирзаков, Абдула Утаев.
Напомним, на фронт в годы Великой Отечественной войны, по данным государственного архива Мангистауской области ушли более шести тысяч жителей региона, четыре тысячи из них не вернулись.
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