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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:47

Просмотров: 176

В Мангистауской областной больнице с 93-летием поздравили пациента-фронтовика

Накануне Дня Победы Саурбай Базарбаев, ветеран Великой Отечественной войны, отметил свой 93-й день рождения. Фронтовика, получающего лечение в отделении кардиологии Мангистауской областной больницы (МОБ), поздравили представители Совета ветеранов области, управления занятости, статистики, руководители МОБ.

Фронтовик получает поздравления. Фото автора
Ветеран поблагодарил гостей и дал свое благословение.

- Берегите мир, который достался нам такой огромной ценой. Дорожите дружбой народов – она помогала нам отстоять Победу, - сказал аксакал.

Житель Бейнеуского района Саурбай Базарбаев сражался в составе стрелковой роты. Воевал на Белорусском фронте, участвовал в освобождении Польши. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За освобождение Варшавы».

В мирное время работал водителем в Бейнеуском райпотребсоюзе.

По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения РК, в Казахстане сегодня проживают 2067 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Меньше всего (22) проживают в Мангистауской области. Несколько дней до дня празднования 73 годовщины Победы не дожили двое ветеранов.


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Комментарии ( 1 )

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кеша (Посетители) Сегодня, 08:55
Дай Бог здоровья Вам и долгих лет жизни Наши ветераны!!!
 
 

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