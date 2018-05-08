В Мангистауской областной больнице с 93-летием поздравили пациента-фронтовика

- Берегите мир, который достался нам такой огромной ценой. Дорожите дружбой народов – она помогала нам отстоять Победу, - сказал аксакал.
Житель Бейнеуского района Саурбай Базарбаев сражался в составе стрелковой роты. Воевал на Белорусском фронте, участвовал в освобождении Польши. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За освобождение Варшавы».
В мирное время работал водителем в Бейнеуском райпотребсоюзе.
По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения РК, в Казахстане сегодня проживают 2067 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Меньше всего (22) проживают в Мангистауской области. Несколько дней до дня празднования 73 годовщины Победы не дожили двое ветеранов.