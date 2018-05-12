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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:55

Просмотров: 424

Объединение детской и взрослой больниц Мангистау с инфекционными планируют начать в этом месяце

Подготовительные процедуры планируют завершить в скором времени. Об этом рассказал Талгатбек Бапиев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Мангистауская областная больница. Фото из архива Lada.kz
При объединении областной детской больницы и Мангистауской областной больницы с двуми инфекционными больницами, по словам Талгатбека Бапиева, останутся прежними места нахождения больниц и штат работников.

Необходимость реструктуризации сети организаций здравоохранения прокомментировали в Министерстве здравоохранения РК.

- Объединение больниц проводится по всей стране в соответствии с государственной программой развития здравоохранения страны «Денсаулык» на 2016-2019 годы. Горизонтальная интеграция позволит повысить преемственность, полноту и качество услуг. На городском и областном уровнях предусмотрена интеграция монопрофильных больниц (перинатальный, онкологический, инфекционный, кожно-венерологический, травматологический, инсультный, ревматологический, офтальмологический, кардиологический и кардиохирургический центры) с многопрофильными, - сообщили в Министерстве.

Планируемые изменения, как рассказали в ведомстве, обусловлены рядом объективных причин, направленных на повышение качества и доступности медицинских услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также конкурентоспособности сектора здравоохранения Казахстана.

- Необходимо обеспечить переход к интегрированному предоставлению медицинской помощи. Это способствует улучшению качества диагностики и лечения за счет мультидиспансерного подхода, что соответствует передовой международной практике, - отметили в Министерстве здравоохранения РК.

Переход от моно- к многопрофильным медицинским организациям, как считают в Министерстве здравоохранения, поспособствует решению проблемы дефицита кадров.

- Консолидация усилий нескольких клиник повлечет решение дисбаланса кадров на амбулаторном и стационарном уровнях. Таким образом, будет обеспечиваться доступность населения к специализированной медицинской помощи, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения РК отмечают, что объединение организаций здравоохранения позволит экономить и рациональнее использовать финансовые ресурсы клиник.

- Интеграция позволит экономить при закупе услуг, расходных материалов и медицинской техники, а также оптимизировать административные расходы медицинских организаций, высвобождая средства на заработную плату медицинских работников, лекарственное обеспечение, капитальные расходы на оснащение. Это особенно важно в преддверии внедрения обязательного социального медицинского страхования. Следует отметить, что интеграция не ставит целью закрытие объектов здравоохранения, сокращение или унификацию врачебного персонала, напротив, направлена на обеспечение преемственности, полноты предоставления медицинских услуг населению посредством консолидации ресурсов (кадры, материально-техническое оснащение, финансирование и т.д.), - отметили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

В настоящее время управлением здравоохранения Мангистауской области, как сообщили в профильном Министерстве, разрабатывается перспективный план развития инфраструктуры системы здравоохранения на 2018-2025 годы, в рамках которого предусматривается поэтапная реструктуризация больничного и амбулаторно-поликлинического сектора до 2025 года.

Напомним, о принятии решения об объединении областных детской и взрослой больниц с инфекционными сообщил заместитель акима области Руслан Сакеев.


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Комментарии ( 2 )

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Animonta (Посетители) Сегодня, 10:47
Интересно посмотреть,на автора всех бредовых, чудовищных и античеловечных нововведений? (а других у нас, после развала Союза - просто нет)?!! (Только не подставное лицо, типа "автора" Сабитовой, а лицо (или лица)настоящего кукловода и внегласного хозяина Казахстана.
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 10:43
Переход от моно- к многопрофильным медицинским организациям, как считают в Министерстве здравоохранения, поспособствует решению проблемы дефицита кадров.

Это дурдом уже был в прошлом году, когда в одном кабинете принимали и детей и взрослых и инфекция от больных взрослых переходила на детей и обратно.
Вы платите нормальную зарплату мед работникам на уровне своих..И!, не будет дефицита кадров, и не надо будет устраивать с ново балаган...

Хочу за муж!..Челюсть подними...
 
 

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