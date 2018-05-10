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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:04

Просмотров: 3434

Найди себя: Входит ли ваша фамилия в список самых распространенных в Казахстане?

Ахметовы, Омаровы и Ким — в списке лидеров по числу однофамильцев. Об этом со ссылкой на Мурата Жуманбая, директора департамента по связям с общественностью государственной корпорации «Правительство для граждан», сообщает Tengrinews.kz.

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Список самых распространенных фамилий опубликован на портале Tengrinews.kz сегодня, 10 мая.

- В Казахстане самой распространенной является фамилия Ахметов(а). Казахстанцев с такой фамилией аж 73 627 человек. На втором месте - Омаровы (45 123). Неожиданностью для меня стала третья позиция фамилии Ким. С такой фамилией в Казахстане живет 42 274 человека, - написал Мурат Жуманбай на своей странице в Facebook.

Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов. В Казахстане проживает 41 068 человек с такой фамилией.

Замыкают пятерку распространенных фамилий Ивановы - 39 296 человек.

- Далее Алиевы - 36 084 человека, Сулейменовы - 33 940, Искаковы - 31 988, Абдрахмановы - 29 091, Ибрагимовы - 28 755, Калиевы - 28 219, Садыковы - 27 810, Ибраевы - 26 531, Кузнецовы - 25 990 человек, Поповы - 24 956, Смагуловы - 24 005, Абдуллаевы - 23 729, Исаевы - 22 910, Султановы - 22 808, Юсуповы - 22 763 человека, Исмаиловы - 21 392, Нургалиевы - 21 133, Каримовы - 20 575 человек. Кстати, в Казахстане живет 10 006 человек с фамилией Мурат, - отметил Мурат Жуманбай.

Напомним, ранее в городском отделе регистрации актов гражданского состояния предоставили список самых популярных имен новорожденных в Актау. В него вошло 21 имя.


 

Входит ли Ваша фамилия в список?


Я Ахметов(а) - 0 (0%)

Я Омаров(а) - 0 (0%)

Я Ким - 1 (16,67%)

Я Оспанов(а) - 0 (0%)

Я Иванов(а) - 0 (0%)

Я Алиев(а) - 1 (16,67%)

Я Сулейменов(а) - 0 (0%)

Я Искаков(а) - 0 (0%)

Я Абдрахманов(а) - 0 (0%)

Я Ибрагимов(а) - 0 (0%)

Я Калиев(а) - 0 (0%)

Я Садыков(а) - 0 (0%)

Я Ибраев(а) - 0 (0%)

Я Кузнецов(а) - 2 (33,33%)

Я Попов(а) - 0 (0%)

Я Смагулов(а) - 0 (0%)

Я Абдуллаев(а) - 1 (16,67%)

Я Исаев(а) - 0 (0%)

Я Султанов(а) - 0 (0%)

Я Юсупов(а) - 0 (0%)

Я Исмаилов(а) - 0 (0%)

Я Нургалиев(а) - 0 (0%)

Я Каримов(а) - 0 (0%)

Я Мурат - 1 (16,67%)


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Комментарии ( 1 )

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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:24
Matt Damon myrzanyń sýreti keremet
 
 

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