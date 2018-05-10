Найди себя: Входит ли ваша фамилия в список самых распространенных в Казахстане?

- В Казахстане самой распространенной является фамилия Ахметов(а). Казахстанцев с такой фамилией аж 73 627 человек. На втором месте - Омаровы (45 123). Неожиданностью для меня стала третья позиция фамилии Ким. С такой фамилией в Казахстане живет 42 274 человека, - написал Мурат Жуманбай на своей странице в Facebook.
Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов. В Казахстане проживает 41 068 человек с такой фамилией.
Замыкают пятерку распространенных фамилий Ивановы - 39 296 человек.
- Далее Алиевы - 36 084 человека, Сулейменовы - 33 940, Искаковы - 31 988, Абдрахмановы - 29 091, Ибрагимовы - 28 755, Калиевы - 28 219, Садыковы - 27 810, Ибраевы - 26 531, Кузнецовы - 25 990 человек, Поповы - 24 956, Смагуловы - 24 005, Абдуллаевы - 23 729, Исаевы - 22 910, Султановы - 22 808, Юсуповы - 22 763 человека, Исмаиловы - 21 392, Нургалиевы - 21 133, Каримовы - 20 575 человек. Кстати, в Казахстане живет 10 006 человек с фамилией Мурат, - отметил Мурат Жуманбай.
Напомним, ранее в городском отделе регистрации актов гражданского состояния предоставили список самых популярных имен новорожденных в Актау. В него вошло 21 имя.