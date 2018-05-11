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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 07:56

Просмотров: 737

Названы самые популярные у водителей Мангистау номерные знаки

С начала года в регионе реализованы государственные номерные знаки повышенного спроса на сумму 106 127 840 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Правительство для граждан» Мангистауской области
Согласно анализу, как сообщили в ведомстве, наибольшим спросом у жителей Мангистауской области пользуются номерные знаки 010, 070, 077, 222, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями.

- Доступ владельцев транспортных средств к перечню имеющихся в наличии государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса в специализированном ЦОНе Актау организован путем размещения соответствующей информации на стендах и информационных досках, - сообщил Алижан Мерманов, начальник регистрационно-экзаменационного отдела управления административной полиции ДВД Мангистауской области.

В административной полиции напомнили, что государственная пошлина за номерные знаки повышенного спроса составляет:

- ГРНЗ цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 – 137 085 тенге (57 МРП);

- ГРНЗ цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями – 274 170 тенге (114 МРП);

- ГРНЗ цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 – 329 485 тенге (137 МРП);

- ГРНЗ цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями – 466 570 тенге (194 МРП);

- ГРНЗ цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 – 548 340 тенге (228 МРП);

- ГРНЗ цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями – 685 425 тенге (285 МРП);

- ГРНЗ (за исключением ГРНЗ цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 777, 800, 888, 900, 999) с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 137 085 тенге (57 МРП).

Напомним, у мангистауских автовладельцев появилась возможность выбрать комбинацию букв и цифр для регистрационного номерного знака.

Казахстанские СМИ сообщили о распространении в Сети информации о якобы официально запрещенных комбинациях букв на ГРНЗ.

В список вошли комбинации GEI, GEY, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, ISK, GOS, IIN, QYS, JUN, BOQ, SIK, SYK, QOR, QAS, QOI, JOI, JYN, HUI, XUI, HUY, HYI, XUY, XER, QUL, QAN, JUT, QYQ, TYQ, JMI, GAI, VOR, BOP, FUK, FAK, FUC, FAC, LOH, LOX, IOX, IOH, COX, KOX, IBU, EBU.


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