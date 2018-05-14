В помощь автолюбителям: 11 вопросов директору специализированного ЦОНа Актау

Арман Мусабаев: Нет, не обязательно. Услугополучатели могут пройти медицинский осмотр как в спецЦОНе, так и в городских поликлиниках. Пройти обследование можно и в частной клинике, если медицинское учреждение имеет лицензию на проведение медосмотра для выдачи водительских удостоверений.
Для прохождения медосмотра в спецЦОНе клиенту потребуется один талон.
Lada.kz: Требуется ли пересдача экзаменов, если срок действия водительских прав истек, удостоверение меняется в срок или при смене фамилии?
Арман Мусабаев: Пересдача экзамена в этих случаях не требуется. Водитель проходит медкомиссию, оплачивает государственную пошлину за выдачу прав.
Lada.kz: Какие документы нужны для замены водительского удостоверения?
Арман Мусабаев: Старое водительское удостоверение, справка о прохождении медосмотра, квитанция об оплате государственной пошлины. Если клиент не является гражданином РК и имеет вид на жительство, ему потребуется справка с УПДК (Управление по обслуживанию дипломатического корпуса).
Lada.kz: Можно ли оставить государственный номер от старого автомобиля и установить его на новый?
Арман Мусабаев: Если номер старого образца, то автовладельцу необходимо его заменить на государственный номер нового образца, который действует с 2012 года.
Если же номер нового образца, то автовладелец обращается в спецЦОН, снимает автомобиль с учета и сдает номер на хранение под расписку. Государственные знаки хранятся у нас месяц. Если автовладелец забирает номер в течение этого времени, ему не нужно платить пошлину за выдачу государственных номерных знаков.
Если же водитель не забирает знаки по истечению срока хранения, их уничтожают.
Автовладельцу необходимо написать заявление о выдаче дубликатов государственного номера и оплатить пошлину. В течение 10-15 дней изготавливается дубликат.
Lada.kz: Может ли водитель сам составить комбинацию букв и цифр номера?
Арман Мусабаев: Если номер относится к категории VIP или серия состоит из одинаковых букв, то сумма пошлины составит 137 085 тенге. Если клиент выбирает и номер категории VIP, и серию с одинаковыми буквами, то сумма пошлины удваивается.
Lada.kz: Можно ли купить номер 362?
Арман Мусабаев: Номер 362 не относится к категории VIP. Вы можете приобрести этот номер, но в комплекте с VIP-серией, состоящей из одинаковых букв.
Lada.kz: Могут ли забрать права при достижении определенного возраста?
Арман Мусабаев: Такие меры не применяются, если медицинская комиссия выдает положительное заключение о состоянии здоровья водителя.
Lada.kz: Есть ли «горячая» линия, куда можно пожаловаться на работу спецЦОНа?
Арман Мусабаев: Для граждан работает единый call-центр 1414, куда можно оставить жалобы и предложения.
Lada.kz: Сколько времени занимает замена прав и оформление номеров?
Арман Мусабаев: Это займет примерно два часа. Мы постепенно внедряем пилотный проект по сокращению времени регистрации транспортного средства до одного часа.
Lada.kz: Можно ли снять автомобиль с учета, заменить права при наличии неоплаченных штрафов за нарушение ПДД?
Арман Мусабаев: Мы проверяем, есть ли у водителя неоплаченные административные штрафы за нарушение ПДД. Операции проводятся после оплаты штрафов.
Lada.kz: В каких случаях при получении водительского удостоверения требуется сдача экзамена?
Арман Мусабаев: Сдача экзамена требуется при первичном получении прав и если водитель ранее был лишен водительского удостоверения.
Директор спецЦОНа рассказал, что все желающие могут сдать пробный экзамен на знание ПДД и практический тест на автодроме. Услуга платная.
Телефон СпецЦОНа Актау: 30 35 12.
Напомним, согласно Приказу министра внутренних дел РК, к государственным регистрационным номерным знакам повышенного спроса относятся:
- цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707;
- цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями;
- цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999;
- цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями;
- цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777;
- цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями;
Согласно Налоговому Кодексу, предусмотрены следующие пошлины за выдачу (МРП = 2405 тенге):
- водительского удостоверения – 1,25 МРП;
- свидетельства о государственной регистрации транспортных средств – 1,25 МРП;
- государственного регистрационного номерного знака на автомобиль, если иное не установлено настоящим подпунктом – 2,8 МРП;
- дубликата государственного регистрационного номерного знака в количестве 2 единиц на автомобиль – 2,8 МРП;
- дубликата государственного регистрационного номерного знака в количестве 1 единицы на автомобиль – 1,4 МРП;
- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 на автомобиль – 57 МРП;
- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 114 МРП;
- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 на автомобиль – 137 МРП;
- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль –194 МРП;
- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 на автомобиль – 228 МРП;
- государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями на автомобиль – 285 МРП;
- государственных регистрационных номерных знаков (за исключением государственных регистрационных номерных знаков цифрового обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 707, 777, 800, 888, 900, 999) с одинаковыми буквенными обозначениями на
автомобиль – 57 МРП;
- государственного регистрационного номерного знака на мототранспорт, прицеп к автомобилю – 1,4 МРП;
- дубликата государственного регистрационного номерного знака на мототранспорт, прицеп к автомобилю – 1,4 МРП;
- государственного регистрационного номерного знака (транзитного) для перегона транспортного средства – 0,35 МРП.
При этом размер государственной пошлины за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль, находящийся в ведении государственного органа, составляет 2,8 МРП.
Напомним, у мангистауских автовладельцев появилась возможность выбрать комбинацию букв и цифр для регистрационного номерного знака.
Казахстанские СМИ сообщили о распространении в Сети информации о якобы официально запрещенных комбинациях букв на ГРНЗ.
В список вошли комбинации GEI, GEY, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, ISK, GOS, IIN, QYS, JUN, BOQ, SIK, SYK, QOR, QAS, QOI, JOI, JYN, HUI, XUI, HUY, HYI, XUY, XER, QUL, QAN, JUT, QYQ, TYQ, JMI, GAI, VOR, BOP, FUK, FAK, FUC, FAC, LOH, LOX, IOX, IOH, COX, KOX, IBU, EBU.
Самыми популярными комбинациями у водителей Мангистау, по информации ДВД области, стали 010, 070, 077, 222, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями.