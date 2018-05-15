За год в Мангистау выросло число пассажиров общественного транспорта

Фото из архива Lada.kz
С января по апрель 2018 года услугами общественного транспорта в Мангистау воспользовались более 27 миллионов пассажиров, что на 2,4 процента выше уровня прошлого года.
Пассажирооборот составил 1432,4 миллиарда пкм (+4 процента к уровню прошлого года).
За четыре месяца 2018 года в Мангистау перевезено более 71 тонны грузов (-1,1 процента к уровню прошлого года).
Грузооборот в регионе составил 2662, 8 миллиарда ткм (+0,3 процента к уровню прошлого года).Что такое пассажирооборот?
- Это показатель отражения объёма перевозок пассажиров в пассажиро-километрах. Исчисляется как произведение количества пассажиров на расстояние перевозок по каждому виду транспорта.Что такое грузооборот?
- Это экономический показатель работы транспорта (показатель объёма перевозок грузов), равный произведению массы перевозимого за определённое время груза на расстояние перевозки.
Напомним, в Актау следить за движением автобусов, курсирующих по маршрутам №№ 5, 4М, 2, 4 и 3 можно онлайн
.
За два месяца 2018 года общественным транспортом воспользовались
более 13 миллионов пассажиров.