«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 15 Мая
+25...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.85 KZT
  • €1 = 392.67 KZT
  • 1 RUB = 5.31 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:27

Просмотров: 278

За год в Мангистау выросло число пассажиров общественного транспорта

Рост составил 2,4 процента. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Фото из архива Lada.kz
С января по апрель 2018 года услугами общественного транспорта в Мангистау воспользовались более 27 миллионов пассажиров, что на 2,4 процента выше уровня прошлого года.

Пассажирооборот составил 1432,4 миллиарда пкм (+4 процента к уровню прошлого года).

За четыре месяца 2018 года в Мангистау перевезено более 71 тонны грузов (-1,1 процента к уровню прошлого года).

Грузооборот в регионе составил 2662, 8 миллиарда ткм (+0,3 процента к уровню прошлого года).

Что такое пассажирооборот?

 Показать / Скрыть текст


Что такое грузооборот?

 Показать / Скрыть текст


Напомним, в Актау следить за движением автобусов, курсирующих по маршрутам №№ 5, 4М, 2, 4 и 3 можно онлайн.

За два месяца 2018 года общественным транспортом воспользовались более 13 миллионов пассажиров.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • nadiuna
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:27
Принципиально не стараюсь пользоваться маршруткой. Иногда, когда пункт назначение расположен далеко, приходиться. И то, на белой маршрутке. Маршрутки под номером 104,105 и т.д. античеловечные. Граждане амал жоq пользуются этими сервизами. Где аким города, где областной аким? Почему вы не пользуютесь маршрутками хоть изредка? Чтоб, показать гражданам, что вы часть народа. Может быть, после того, как вы почувствуете весь аромат который царит в маршрутках города (я не пишу про дачных маршрутках), может что-то измениться к лучшему!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • avigdor
  • zhanino
  • Quwanysh Atshybaiuly
  • nadiuna
 Иван Кириченко (Посетители) Сегодня, 11:35
Вырасти то оно выросло а вот людей до сих пор возят в ПАЗиках foo
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика