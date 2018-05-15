«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

- Меняют хороший асфальт на такой же. При этом множество участков, действительно нуждающихся в ремонте, остаются без внимания. Лучше бы обновили дороги внутри микрорайонов. Хороший асфальт, видимо, кому-то помешал, - пишут в социальных сетях жители Актау.
Журналисты «Лады» попытались узнать у специалистов городского акимата, с чем связан ремонт, но ответа не получили. В городском акимате заявили, что сотрудник, отвечающий за ремонт, на данный момент находится в командировке и не сможет дать комментарий.
Ранее пользователь сайта Lada.kz выложил в рубрике «Народные новости» фото и видео ремонта дороги.