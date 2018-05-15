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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 1667

«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

Жители Актау недоумевают: зачем потребовалось менять хорошее покрытие на этом участке при наличии проблем с дорогами внутри микрорайонов. В городском акимате ремонт прокомментировать не смогли.

Фото Рашида Исмагилова
Действия местных властей стали предметом обсуждения в социальных сетях.

«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами

«Слишком хорош для Актау»: Горожан возмутил демонтаж асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами


- Меняют хороший асфальт на такой же. При этом множество участков, действительно нуждающихся в ремонте, остаются без внимания. Лучше бы обновили дороги внутри микрорайонов. Хороший асфальт, видимо, кому-то помешал, - пишут в социальных сетях жители Актау.



Журналисты «Лады» попытались узнать у специалистов городского акимата, с чем связан ремонт, но ответа не получили. В городском акимате заявили, что сотрудник, отвечающий за ремонт, на данный момент находится в командировке и не сможет дать комментарий.



Ранее пользователь сайта Lada.kz выложил в рубрике «Народные новости» фото и видео ремонта дороги.




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Ремонт дороги


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Комментарии ( 4 )

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Зуд (Посетители) Сегодня, 19:33
Нормальный всфальт был. Зачем его трогают вообще? Это как ситуация с рассадой петуний по городу-деньги на ветер. Не спорю красиво, но они вроде бы однолетние цветы и их просто выкинут. Можно было вообще посадить розы везде, они же многолетние, меньше затрат и каждый год экономия была как финансов так и человекочасов. Короче безтолковая растрата финансовых средств.
 
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Businessman (Посетители) Сегодня, 19:28
Почему Акимат отмалчивается? Дайте грамотное и вразумительное разьяснение. Скорее всего ожидаем "высоких" гостей?
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:25
Bul jolda bastyq júredi.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • mika2030
  • kostya_aktau
  • manek
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:30
не ну а че! объявили тендер! взяли откат от тендера + откат от фирмы застройщика + уехал в отпуск! ляпотааа )
 
 

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