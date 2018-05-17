Жалобы актаусцев на «медленный» ремонт дороги у рынка «РусКаз» прокомментировали в строительной компании

- Сложность этого участка заключается в том, что там сконцентрировано большое количество инженерных сетей. А также там расположены здания ДКНБ, прокуратуры, УВД Актау. Имеются секретные волоконные и другие линии связи. Эти объекты изначально не были обозначены в проекте. Когда приступили к работе, столкнулись с этой проблемой. Это задерживает процесс реконструкции. Но до конца июля это кольцо мы планируем закончить, - сообщил Сержан Кусаинов.
По словам подрядчика, как только будут завершены работы по переносу и защите инженерных коммуникаций, рабочие будут трудиться в две смены: дневную и ночную.
- Согласно заключению госэкспертизы, работы рассчитаны на 10 месяцев. Но мы хотим поэтапно завершить все участки за семь месяцев. Кольцевая дорога - это самый проблемный участок, на котором находится очень много коммуникаций и сетей, которые по проекту мы должны обнести защитным кожухом. А поскольку они находятся на глубине до шести метров, есть некоторые сложности. На некоторых участках проходят кабели связи, из-за которых невозможно работать экскаватором, и где-то приходится копать вручную. Кроме того, по проекту на дороге будут установлены гранитные бордюры, которые мы заказываем в другой области. Их транспортировка тоже занимает много времени. Поставка материалов уже началась. Работы ведутся, поэтому я не вижу никаких проблем в данное время. Мы не трудились в ночную смену из-за работ по разработке грунта и освобождению кабеля на 10 тысяч вольт. Ради безопасности рабочих в ночное время суток такие работы производить нельзя. Но как только мы завершим землекопные работы, то начнем работать в две смены, - сообщил Сержан Кусаинов.
На расширение дороги выделили 567 миллионов тенге.
На работу по реконструкции дороги пожаловались предприниматели, работающие на рынках «Русказ» и «Масат». Они говорят, что на месте расширения дороги больше месяца нет ни рабочих, ни техники.
- Утром, когда идешь на работу, там сидят два человека. Сложат руки в брюки... и так весь день. Вечером то же самое. У них работа уже закончена и они опять сидят. Ну куда это годится, никакого продвижения по ремонту нет. Все разворотили и бросили. Конечно, мы переживаем, как долго это может еще продолжаться, нам же детей кормить, кредиты платить и налоги. Откуда нам брать деньги, если они все разрыли и люди сюда не идут, - говорит Гульнара Жусипова.
Слова предпринимателя подтверждают ее коллеги.
- На всю дорогу четыре человека вот сейчас стоят. Неужели они будут дорогу восстанавливать. Разве так делается строительство? Пусть акимат приедет и объяснит нам, в какой срок все это закончат. Весь этот бардак в центре города. Экскаватор стоит, как экспонат, не двигаясь. Мы не знаем, как будем дальше жить, что делать людям, у которых есть кредит, у которых есть семьи, которые надо кормить, - говорит Акмарал Нурадинова.
Работники рынка говорят, что в 30-градусную жару перекрытие дороги по всему периметру рынка опасно для жизни.
- Уже полтора месяца мы сидим, как в окопах. Тяжести таскаем через все проходы. У беременной женщины, покупательницы, на 37-й неделе беременности открылось кровотечение. Я вызвала Скорую, которая не смогла проехать, - говорит Елена Щукина.
Проблема проезда Скорой помощи возникала, по словам предпринимателей, не единожды.
- У меня мама заболела, упала в обморок, произошло кровоизлияние в мозг, Скорая не могла сюда подъехать. Своими силами пришлось везти в больницу, еле успели, - говорит Нариман Абисов.
Напомним, ранее торговцы попросили ремонтировать дороги по периметру рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно.
Реконструировать два с половиной километра дороги планируют семь месяцев.
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