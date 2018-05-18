«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 18 Мая
+26...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.11 KZT
  • €1 = 386.02 KZT
  • 1 RUB = 5.28 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 484

Лузганье семечек на улице обошлось жителю Жанаозена в 12 тысяч тенге

Суд признал мужчину виновным в нарушении части 1 статьи 434 КоАП РК и назначил штраф пять МРП. Об этом сообщает пресс-служба специализированного административного суда Жанаозена.

Фото с сайта pixabay.com
Житель Жанаозена, как сообщили в пресс-службе суда, лузгал семечки у дома и выбрасывал шелуху на землю.

- Суд постановил признать гражданина виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц) и приговорил к штрафу 12 025 тенге, - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление вступило в законную силу.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babnik
 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 15:22
Всегда так нужно, достали грязные грызуны
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babnik
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 14:53
Ещё бы тех начали бы штрафовать, которые берег засирают после пикников и, чтобы ощутимо по карану ударило!

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babnik
 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 14:43
Даздраствует наш суд ! Самый гуманный ! uhmylka
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика