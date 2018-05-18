Лузганье семечек на улице обошлось жителю Жанаозена в 12 тысяч тенге

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Житель Жанаозена, как сообщили в пресс-службе суда, лузгал семечки у дома и выбрасывал шелуху на землю.



- Суд постановил признать гражданина виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц) и приговорил к штрафу 12 025 тенге, - сообщили в пресс-службе суда.



Постановление вступило в законную силу.