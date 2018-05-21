Жительница Актау пожаловалась на пораженный судак

В 2017 году актауские рыбаки столкнулись с подобными поражениями рыбы. Они рассказали, что белыми язвами поражен был не только судак, но и бычки.
По мнению российских ихтиологов, рыба заражена дерматофибросаркомой.
- Это опухолевое заболевание морского судака. Оно распространено в пресных и морских водоемах стран СНГ. Болезнь распространена в водоемах европейской части России (озеро Белое, Волго-Каспийский и Азовский бассейны) и Казахстана. Она поражает, в основном, судака, берша и маринку, - говорится в ответе ихтиологов.
Такую рыбу, по словам специалистов, нельзя употреблять в пищу.
О том, как проверяют качество и безопасность рыбы на рынках Актау, можно прочитать здесь.