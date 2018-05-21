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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:01

Просмотров: 1607

Жительница Актау пожаловалась на пораженный судак

На теле рыбы женщина обнаружила белый нарост.

Фото Натальи
Судаком, по словам Натальи, ее угостили местные рыбаки. Уже придя домой, как рассказала женщина, она обнаружила на теле рыбы белый нарост.

Жительница Актау пожаловалась на пораженный судак


В 2017 году актауские рыбаки столкнулись с подобными поражениями рыбы. Они рассказали, что белыми язвами поражен был не только судак, но и бычки.

По мнению российских ихтиологов, рыба заражена дерматофибросаркомой.

- Это опухолевое заболевание морского судака. Оно распространено в пресных и морских водоемах стран СНГ. Болезнь распространена в водоемах европейской части России (озеро Белое, Волго-Каспийский и Азовский бассейны) и Казахстана. Она поражает, в основном, судака, берша и маринку, - говорится в ответе ихтиологов.

Такую рыбу, по словам специалистов, нельзя употреблять в пищу.

О том, как проверяют качество и безопасность рыбы на рынках Актау, можно прочитать здесь.


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Комментарии ( 2 )

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тишка (Посетители) Сегодня, 17:40
Thornhill"А учитывая, что многие покупают очищенное филе.. и знать не будут покупатели какую рыбу едят!" В том числе и рыбный фарш.. к сожалению..
 
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  • тишка
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:29
Экологию нарушили - получите результат!
А учитывая, что многие покупают очищенное филе... и знать не будут покупатели какую рыбу едят! Не будут же рыбаки выбрасывать рыбу!
 
 

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