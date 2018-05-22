Жительницу Жанаозена оштрафовали за ночную прогулку несовершеннолетнего сына

1. Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22:00 до 06:00 влечет штраф на законных представителей в размере трех месячных расчетных показателей.



2. Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 6:00 влечет предупреждение на законных представителей.



3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания

влекут штраф на законных представителей в размере семи месячных расчетных показателей.

В отношении матери подростка составлен протокол по части 3 статьи 442 КоАП РК.Женщину оштрафовали на семь МРП (16 835 тенге). Постановление вступило в законную силу.Ранее в мессенджерах рассылали видео, на котором запечатлены подростки из Жанаозена, разъезжающие по ночному городу на внедорожнике. В отношении отца несовершеннолетнего водителя 2004 года рождения составили протоколы по части 1 статьи 612 КоАП РК и части 2 статьи 593 КоАП РК.