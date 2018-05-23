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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 07:13

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Видеть все: Онкологов Мангистау обучают высокоточным методам диагностики рака

Благодаря ультраспектральному методу эндоскопии, который планируют внедрить в областном онкологическом диспансере уже в этом году, врачи смогут с высокой точностью предсказать тип новообразований. Об этом рассказал Нурлан Джариев, главный врач медицинского учреждения.

Эндоскопическое исследование пациента с новообразованием в желудке. Фото автора
Метод позволит увидеть сосудистый рисунок новообразования, изменение которого является признаком трансформации доброкачественной опухоли в раковую.

Первый этап обучения новому методу уже завершили 20 специалистов из Мангистау. Нововведению онкологов обучают коллеги из России.

- Новаторство ультраспектральной эндоскопии заключается в том, что по рисунку ямок слизистой оболочки желудка, пищевода и других органов мы можем с высокой точностью предсказать гистологическое строение образования, которое мы видим. Это ознакомительный этап, в дальнейшем мы планируем большую программу по обучению мангистауских специалистов, чтобы мы могли оперировать вместе и проводить адекватную диагностику. В Мангистауском онкологическом диспансере отмечен значительный прорыв в области эндоскопии, - подчеркнул Сергей Пирогов, онколог из Москвы.

Использование современного аппарата, приобретенного в 2016 году, и привлечение высококлассных специалистов, по словам Нурлана Джариева, позволило поставить работу по эндоскопической диагностике и лечению на поток.

- Мы внедрили в диспансере метод стентирования пищевода, планируем применять стентирование кишечного тракта. Новый метод позволит нам достичь высокого уровня ранней и безопасной диагностики рака. Думаю, что до конца года мы сумеем внедрить метод в диспансере, для чего необходимо закупить оборудование и привлечь дополнительных эндоскопистов. Для ранней диагностики рака пищевода и желудка, а также снижения смертности от этих заболеваний, нами предложено внести нозологии в государственную скрининговую программу. В случае одобрения мы могли бы снизить уровень смертности до 4%. В этом направлении самую важную роль играет эндоскопия, - поделился Нурлан Джариев.

Рак пищевода и желудка, по словам Ергена Ижанова, руководителя хирургической службы республиканского института онкологии и радиологии, являются основной причиной смертности в Мангистау.

- Поэтому скрининг на рак пищевода и желудка – реальная необходимость для вашего региона. Три четверти пациентов выявляются в стадии, когда им практически невозможно помочь. Многое из современных технологий ваши врачи уже выполняют и готовы для дальнейшего движения вперед, - отметил Ерген Ижанов.

Ранее о высоком уровне заболеваемости и смертности от рака пищевода и желудка рассказала Диляра Кайдарова, главный онколог РК.

Подробнее о скрининговых программах можно прочитать здесь.


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Комментарии ( 2 )

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motor (Посетители) Сегодня, 08:44
"мы можем с высокой точностью предсказать гистологическое строение образования"- теперь только осталось ответственно организовать скриннинги, охват должен быть 100% чтобы не доводить до запущенности и не будут у нас люди умирать от рака.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 07:27
Maqala zamanaýı jazylģan yeken. Biraq, nege, tegin skrining ótkizilgende kezde, dárigerler azamattardy tekserý kezinde ótken ģasyrdyń basynda qaldanylģan ádisti qoldanady, sonysy túsiniksiz!
 
 

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