Жители Актау жалуются на отсутствие полива деревьев в городе

- Городская власть уничтожает все зеленые насаждения в городе. На дворе май, а полив так и не начался. Внутри микрорайонов много сухостоя, который тоже никто не убирает. Сердце кровью обливается при виде засыхающих деревьев. Больно смотреть на это варварство. Неужели городская власть не может наладить работу так, чтобы по весне в городе уже проводился полив. Раньше столько зелени было на Мангышлаке, сегодня ничего не осталось. Скоро для жителя Актау дерево станет роскошью. Каждый кустик в нашем регионе на вес золота, - возмущаются жители.
Журналисты «Лады» на протяжении двух недель отправляли запросы в акимат Актау, чтобы узнать, когда начнется полив и кто выиграл тендер на озеленение города. Но ответа так и не получили.
Сегодня, 23 мая, руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Берик Изгалиев заявил, что все ответы по озеленению предоставит на пресс-конференции, которая, по его словам, пройдет в скором времени.
Напомним, что в 2018 году на озеленение из местного бюджета выделено 957,4 миллиона тенге. Это на 360 миллионов больше, чем в 2017 году.
В 2018 году в Актау обещают высадить 10 тысяч деревьев, 12 тысяч саженцев кустарников, три тысячи кустов роз, десять тысяч квадратных метров газона и более 528 тысяч однолетних цветов.
В апреле тендер на озеленение Актау был приостановлен в связи с проверкой.