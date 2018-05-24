В Мангистау военных учили применять беспилотные летательные аппараты

- Главной особенностью сборов стало проведение учений с ротной тактической группой, где был показан порядок применения беспилотного летательного аппарата Skylark, - проинформировали в пресс-службе регионального командования «Запад».
В завершение сборов подведены итоги деятельности регионального командования «Запад» по боевой подготовке, состоянию воинской дисциплины, вооружения и военной техники. Поощрены лучшие подразделения и командиры.
Для справки:
Напомним, беспилотные дроны, оснащенные функциями видео- и фотофиксации, используют на дорогах Актау для мониторинга дорожного движения и выявления нарушителей.
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