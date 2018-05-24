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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:58

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В Мангистау военных учили применять беспилотные летательные аппараты

Оборудование используется артиллерией для наведения целей и указания объектов условного противника. Сборы руководящего состава командования «Запад» проходят на базе войсковой части №25744. Об этом сообщили в пресс-службе регионального командования.

Демонстрация беспилотника. Фото пресс-службы УРК "Запад".
В течение трех дней для участников сбора проводили учебно-методические занятия по всем предметам боевой подготовки.

- Главной особенностью сборов стало проведение учений с ротной тактической группой, где был показан порядок применения беспилотного летательного аппарата Skylark, - проинформировали в пресс-службе регионального командования «Запад».

В завершение сборов подведены итоги деятельности регионального командования «Запад» по боевой подготовке, состоянию воинской дисциплины, вооружения и военной техники. Поощрены лучшие подразделения и командиры.



Для справки:

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Напомним, беспилотные дроны, оснащенные функциями видео- и фотофиксации, используют на дорогах Актау для мониторинга дорожного движения и выявления нарушителей.


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Учения в Мангистау


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