Полицейские Актау вооружились беспилотными дронами

Радиус действия дрона – 50 километров. Время беспрерывной работы - 2,5 часа. Скорость полета аппарата - 110 км/ч, высота - до двух километров.
Дроны, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау, уже применяют на трассах Актау-Жанаозен, Акшукур-Тельман и на тех участках, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.
Напомним, в Актау, помимо стационарных камер наблюдения, используют мобильный видеофиксатор «Скат». Место его дислокации планируют менять ежедневно. Привлекать водителей к ответственности за нарушения, попавшие в объектив «Ската», начали с 4 мая.
Руслан Лазута, руководитель ОО «Общество Содействия Автомобилистам» (ОСА), отметил, что сотрудникам полиции не нужно ставить предупреждающее табло, так как при установке мобильных (переносных) приборов уведомление о ведении видеозаписи не требуется.
Ранее в полиции рассказали, что стереть информацию о нарушениях с прибора невозможно.