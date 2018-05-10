«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Мая
+21...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.85 KZT
  • €1 = 393.24 KZT
  • 1 RUB = 5.26 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 1976

Полицейские Актау вооружились беспилотными дронами

Летательные аппараты оснащены функцией фото- и видеофиксации и уже функционируют на трассах областного и республиканского значения, а также в Актау. Об этом проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта hightech.fm
Полицейские дроны фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу движения и другие нарушения правил дорожного движения. Данные поступают в процессинговый центр. Позже извещение о штрафе присылают водителю по почте.

- Основной задачей является патрулирование, выявление в автомобильном потоке водителей, которые грубо нарушают ПДД, совершают опасные маневры и создают реальную угрозу для других участников дорожного движения. В связи с этим руководством ДВД Мангистауской области было принято решение использовать беспилотный дрон, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.


Радиус действия дрона – 50 километров. Время беспрерывной работы - 2,5 часа. Скорость полета аппарата - 110 км/ч, высота - до двух километров.

Дроны, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау, уже применяют на трассах Актау-Жанаозен, Акшукур-Тельман и на тех участках, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

Напомним, в Актау, помимо стационарных камер наблюдения, используют мобильный видеофиксатор «Скат». Место его дислокации планируют менять ежедневно. Привлекать водителей к ответственности за нарушения, попавшие в объектив «Ската», начали с 4 мая.

Руслан Лазута, руководитель ОО «Общество Содействия Автомобилистам» (ОСА), отметил, что сотрудникам полиции не нужно ставить предупреждающее табло, так как при установке мобильных (переносных) приборов уведомление о ведении видеозаписи не требуется.

Ранее в полиции рассказали, что стереть информацию о нарушениях с прибора невозможно.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 18:25
Запустите дроны от автодрома до ст.Мангышлак и будет вам счастье!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:40
Yeki jarym saģat ushatyndary az ýaqyt. 14-15 saģat bolsa jaqsy bolar yedi
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • alixah
  • Satuk
  • Alpha
  • elek
 Aktiva (Посетители) Сегодня, 17:37
А дроны помогут то? Я не думаю что сильно помогут,агашки ,саке,баке,сильнее дрона druzhba
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика