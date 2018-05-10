Полицейские Актау вооружились беспилотными дронами

- Основной задачей является патрулирование, выявление в автомобильном потоке водителей, которые грубо нарушают ПДД, совершают опасные маневры и создают реальную угрозу для других участников дорожного движения. В связи с этим руководством ДВД Мангистауской области было принято решение использовать беспилотный дрон, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Полицейские дроны фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу движения и другие нарушения правил дорожного движения. Данные поступают в процессинговый центр. Позже извещение о штрафе присылают водителю по почте.Радиус действия дрона – 50 километров. Время беспрерывной работы - 2,5 часа. Скорость полета аппарата - 110 км/ч, высота - до двух километров.Дроны, как рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау, уже применяют на трассах Актау-Жанаозен, Акшукур-Тельман и на тех участках, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.Напомним, в Актау, помимо стационарных камер наблюдения, используют мобильный видеофиксатор «Скат». Место его дислокации планируют менять ежедневно. Привлекать водителей к ответственности за нарушения, попавшие в объектив «Ската», начали с 4 мая.Руслан Лазута, руководитель ОО «Общество Содействия Автомобилистам» (ОСА), отметил , что сотрудникам полиции не нужно ставить предупреждающее табло, так как при установке мобильных (переносных) приборов уведомление о ведении видеозаписи не требуется.Ранее в полиции рассказали , что стереть информацию о нарушениях с прибора невозможно.